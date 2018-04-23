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Chuva deve atingir a Grande Vitória até quarta-feira

Tempo chuvoso volta para o Estado nessa segunda (23)

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 15:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 15:03
Chuva em Vitória na manhã desta segunda-feira (23) Crédito: Bruna Camata Gardioli
O tempo chuvoso deve permanecer no Estado até quarta-feira (25), informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o Instituto, as condições são propícias para chuva intensa. Mesmo que haja trégua, o tempo deve manter a nebulosidade e chuvas rápidas e localizadas.
> Nuvens carregadas chamam a atenção na Grande Vitória
Com a chuva, a temperatura deve ser amena durante toda semana, variando de 20°C a 29°C em Vitória.O Inmet afirma que não há condições atmosféricas que indiquem necessidade para alertas no Estado, mas que é importante manter o acompanhamento de novos boletins do tempo.

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