Chuva deve atingir a Grande Vitória até quarta-feira

O tempo chuvoso deve permanecer no Estado até quarta-feira (25), informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o Instituto, as condições são propícias para chuva intensa. Mesmo que haja trégua, o tempo deve manter a nebulosidade e chuvas rápidas e localizadas.

Com a chuva, a temperatura deve ser amena durante toda semana, variando de 20°C a 29°C em Vitória.O Inmet afirma que não há condições atmosféricas que indiquem necessidade para alertas no Estado, mas que é importante manter o acompanhamento de novos boletins do tempo.