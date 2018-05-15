Chuva deixa trânsito congestionado na Terceira Ponte

Trânsito na Terceira Ponte na manhã desta terça-feira (15) Crédito: Câmera de Videomonitoramento da Rodosol

A chuva na manhã desta terça-feira (15) fez com que o trânsito ficasse congestionado na Terceira Ponte. O sentido Vitória é o mais afetado.

A lentidão começa na Rodovia do Sol, desde o cruzamento com a Avenida Doutor Jair de Andrade, em Vila Velha, e segue até a saída da ponte, em Vitória.

De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, por causa da chuva, os motoristas acabam diminuindo a velocidade, o que gera a retenção. Não há registro de acidentes ou carros parados, apenas fluxo de veículos.

A chuva provocou alagamentos na Grande Vitória na manhã desta terça-feira (15). Em Vitória, na Avenida Norte Sul, o sentido Serra é o mais prejudicado, onde só passam veículos na faixa da esquerda. Na Avenida Joubert de Barros, em Bento Ferreira, também houve registro de alagamento. Segundo a Defesa Civil Municipal, não há pontos críticos neste início de manhã.

VILA VELHA

Em Vila Velha, até o momento, a Defesa Civil Municipal também não registrou problemas maiores que os alagamentos do início da manhã. De acordo com informações da TV Gazeta, a Avenida Carlos Lindenberg e a Avenida Pedro Gonçalves Laranja, na altura de Cobilândia, estão alagadas.

SERRA

O bairro Capuba, na Serra, também foi atingido pela chuva desta terça-feira (15). As ruas Dona Jamila e Maria da Penha Varejão ficaram completamente alagadas. Em uma das casas, a água adentrou a garagem e deixou moradores com dificuldades para sair da residência. O internauta Jhony Silva, que mora no local, afirma que a água chegou a subir 1 metro. Segundo informações da TV Gazeta, a Defesa Civil da Serra não registrou nenhuma ocorrência de gravidade.

VÍDEO|VEJA A SITUAÇÃO DE VITÓRIA E SERRA

CARIACICA

A Defesa Civil de Cariacica informa que não há registros de alagamento ou alertas no município.

PREVISÃO DO TEMPO

A semana deve ser de tempo misto no Estado. As pancadas de chuva devem continuar nesta terça-feira (15). Na quarta-feira também devem ocorrer, mas o sol aparece, deixando o tempo mais seco. Segundo o Climatempo, uma frente fria que passa pelo mar deve influenciar no clima e na umidade do ar.

Hoje o tempo continua instável, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia, principalmente no litoral, na Grande Vitória e na Região Norte. A máxima esperada é de 28°C e a mínima de 21°C.

Já para quarta-feira, a instabilidade diminui e o tempo deve ficar mais seco. O sol deve predominar por todo Espírito Santo. Há apenas possibilidade de chuva fraca pela manhã nas regiões litorâneas. A temperatura máxima pode chegar a 30°C e mínima 18°C.

TARDE DE SEGUNDA

Na tarde de segunda-feira (14), pancadas rápidas de chuva foram suficientes para alagar ruas e avenidas da Grande Vitória. De acordo com a Defesa Civil de Vitória, houve registro de 40 milímetros de chuva em 24 horas. O esperado para o período era 15 milímetros.