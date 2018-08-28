Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito complicado

Chuva deixa ruas alagadas na Grande Vitória

Em Vila Velha, além dos pontos de alagamentos, há semáforos piscando em amarelo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 10:55

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 10:55

Devido às fortes chuvas durante toda a madrugada e a manhã desta terça-feira (28), pontos de alagamentos se formaram na Grande Vitória. Em Vila Velha, além dos pontos de alagamentos, há semáforos piscando em amarelo.
O bairro Cobilândia, em Vila Velha, é o local mais afetado. O cruzamento da Avenida Primeira com a Avenida Quinta é o ponto de alagamento mais crítico. A Guarda Municipal de Vila Velha informou que os problemas de alagamento em Cobilândia acontecem sempre que chove. Na Rodovia Darly Santos e na Avenida Carlos Lindenberg também há registros de pontos com acúmulo de água.
A Guarda Municipal também informou que há semáforos piscando em amarelo na Avenida Antônio Gil Veloso e no cruzamento da Rua Henrique Moscoso com a Avenida Champagnat. A empresa responsável já foi acionada e os acertos começarão a partir de 8 horas.
> Chuva deve continuar no ES até quinta-feira
> Frente fria acompanhada de ventos e chuva chega ao ES no domingo
Em Cariacica, há um ponto de alagamento na saída do terminal de Campo Grande para a BR 262, os veículos trafegam por apenas uma pista.
Em Vitória, a Guarda Municipal informou que não há registro de pontos de alagamentos, mas o trânsito segue lento em diversos pontos da Capital. De acordo com a Guarda Municipal, os motoristas trafegam mais devagar durante a chuva, o que causa um fluxo de veículos maior.
A Guarda Municipal da Serra informou que nenhuma ocorrência foi registrada no município até o momento.
VEJA VÍDEOS
Com informações de Caíque Verli
Chuva deixa ruas alagadas na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados