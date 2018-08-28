Chuva deixa ruas alagadas na Grande Vitória

O bairro Cobilândia, em Vila Velha, é o local mais afetado. O cruzamento da Avenida Primeira com a Avenida Quinta é o ponto de alagamento mais crítico. Ade Vila Velha informou que os problemas de alagamento em Cobilândia acontecem sempre que chove. Na Rodovia Darly Santos e na Avenida Carlos Lindenberg também há registros de pontos com acúmulo de água.