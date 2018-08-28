Devido às fortes chuvas durante toda a madrugada e a manhã desta terça-feira (28), pontos de alagamentos se formaram na Grande Vitória. Em Vila Velha, além dos pontos de alagamentos, há semáforos piscando em amarelo.
O bairro Cobilândia, em Vila Velha, é o local mais afetado. O cruzamento da Avenida Primeira com a Avenida Quinta é o ponto de alagamento mais crítico. A Guarda Municipal de Vila Velha informou que os problemas de alagamento em Cobilândia acontecem sempre que chove. Na Rodovia Darly Santos e na Avenida Carlos Lindenberg também há registros de pontos com acúmulo de água.
A Guarda Municipal também informou que há semáforos piscando em amarelo na Avenida Antônio Gil Veloso e no cruzamento da Rua Henrique Moscoso com a Avenida Champagnat. A empresa responsável já foi acionada e os acertos começarão a partir de 8 horas.
Em Cariacica, há um ponto de alagamento na saída do terminal de Campo Grande para a BR 262, os veículos trafegam por apenas uma pista.
Em Vitória, a Guarda Municipal informou que não há registro de pontos de alagamentos, mas o trânsito segue lento em diversos pontos da Capital. De acordo com a Guarda Municipal, os motoristas trafegam mais devagar durante a chuva, o que causa um fluxo de veículos maior.
A Guarda Municipal da Serra informou que nenhuma ocorrência foi registrada no município até o momento.
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Com informações de Caíque Verli
Chuva deixa ruas alagadas na Grande Vitória