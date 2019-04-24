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Temporal

Chuva deixa ruas alagadas em Vila Velha

Temporal rápido foi o suficiente para deixar algumas ruas e avenidas da cidade tomadas pela água

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 11:12

Publicado em 

24 abr 2019 às 11:12
A chuva no início da manhã desta quarta-feira (24) na Grande Vitória pegou os institutos de meteorologia de surpresa. No site do Incaper há uma previsão de algumas nuvens na região, mas sem expectativa de chuva. Já na página do Climatempo, havia a informação de que todo o Espírito Santo, o norte de Minas Gerais e o norte do Rio de Janeiro ficariam com o tempo seco nesta quarta.
A chuva foi suficiente para deixar ruas alagadas em Vila Velha. A reportagem do Gazeta Online circulou por alguns locais do município e constatou a Avenida Ernesto canal, no bairro Alvorada, e Rua César Alcure, em São Torquato, tomadas pela água.
POSTE CAÍDO
Poste foi derrubado por carreta Avenida Anézio José Simões, em São Torquato Crédito: Eduardo Dias
Além das ruas alagadas em São Torquato, outro problema foi registrado na manhã de hoje. Uma carreta foi manobrar e bateu de ré em um poste, que caiu e ficou atravessado na Avenida Anézio José Simões.
De acordo com Roni José Santana da Silva, 47 anos, que mora em frente ao local, o incidente aconteceu às 5h40. Ele estava na janela e viu quando o poste foi atingido. Uma equipe da EDP foi ao local e desligou a energia. Não há previsão pra o fornecimento ser retomado.
Por causa do problema, alguns semáforos da região estão apagados.
Com informações de Eduardo Dias

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