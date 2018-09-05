Chuva de granizo atinge cidades no interior do Espírito Santo

Moradores registram queda de granizo em Iconha Crédito: Jocimar Montibeller

Uma chuva de granizo atingiu o município de Iconha, região Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (4). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de danos nas proximidades.

A intensidade da chuva de granizo foi tão grande que, motoristas que passavam em carros e caminhões pelo local, na área central da cidade, buscaram abrigos para que seus veículos não fossem danificados. Moradores da cidade compartilharam nas redes sociais fotos e vídeos.

"Eu e alguns amigos estávamos em uma cachoeira, em Rio Novo do Sul, quando o tempo começou a piorar. Resolvemos sair do local e ir para Iconha, e lá começaram a cair os granizos. Nos abrigamos em um local coberto e ficamos lá por cerca de 20 minutos, que foi o tempo que a chuva durou", comentou o estudante Renan Fernandes, de 20 anos.