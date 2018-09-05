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Clima

Chuva de granizo atinge cidades no interior do Espírito Santo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve registros de granizo em Iconha, Rio Novo do Sul, Anchieta e Piúma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 21:44

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 21:44

Moradores registram queda de granizo em Iconha Crédito: Jocimar Montibeller
Uma chuva de granizo atingiu o município de Iconha, região Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (4). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de danos nas proximidades.
A intensidade da chuva de granizo foi tão grande que, motoristas que passavam em carros e caminhões pelo local, na área central da cidade, buscaram abrigos para que seus veículos não fossem danificados. Moradores da cidade compartilharam nas redes sociais fotos e vídeos.
"Eu e alguns amigos estávamos em uma cachoeira, em Rio Novo do Sul, quando o tempo começou a piorar. Resolvemos sair do local e ir para Iconha, e lá começaram a cair os granizos. Nos abrigamos em um local coberto e ficamos lá por cerca de 20 minutos, que foi o tempo que a chuva durou", comentou o estudante Renan Fernandes, de 20 anos.
Também houve registro de chuva de granizo em Rio Novo do Sul, Anchieta e Piúma.

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