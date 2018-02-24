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Previsão do tempo

Chuva continua até o fim do mês em todo o Espírito Santo

Até o dia 28 deste mês chuvas pontuais devem seguir por todo o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 14:45

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 14:45

Nuvens devem ficar no estado até dia 28 Crédito: Marcelo Prest
O Espírito Santo pode receber mais chuvas nesta semana. Ainda no fim de semana, a frente fria deve avançar até o litoral capixaba. Isso pode trazer áreas de instabilidade por todo o Estado. Na Grande Vitória, o cenário não é diferente: tanto neste sábado (24) como no domingo (25) há previsão de chuva em algumas regiões. 
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De acordo com o Instituto Climatempo, a formação de nuvens se deu devido ao calor intenso e à chegada de uma frente fria no Norte do Espírito Santo. Em Vitória, por exemplo, o calor chegou à casa dos 35ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. 
Na Grande Vitória, a temperatura para este sábado (24) é de máxima de 30°C e mínima de 23°C. No domingo (25), a máxima é de 29°C e a mínima de 22°C com Sol entre nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e à noite. Para segunda (26), a máxima chega aos 31°C e a mínima de 21°C com Sol e pancadas de chuva durante o dia.
Em Cachoeiro de Itapemirim a máxima para sábado (24) é de 30°C e a mínima é de 21°C com Sol entre muitas nuvens. No domingo (25), a máxima é 31°C e a mínima é 21°C com Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Na segunda-feira (26), a máxima é de 31°C e a mínima de 21°C com Sol entre nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.
Em Colatina, a chega aos 32°C neste sábado (24) com mínima de 20°C. Para o domingo (25), a máxima chega 32°C e a mínima 20°C e pode ter Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Na segunda-feira (26), a máxima chega aos 33°C com mínima de 20°C com Sol e aumento de nuvens na parte da manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.
VÍDEOS MOSTRAM CHUVA NO ESPÍRITO SANTO
O Gazeta Online recebeu vídeos de diversos internautas que moram em diferentes cidades do Estado que mostram o volume de chuva que começou a aumentar, principalmente, na noite desta sexta-feira (23). Assista: 

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