Chuva continua até o fim do mês em todo o Espírito Santo

Nuvens devem ficar no estado até dia 28 Crédito: Marcelo Prest

O Espírito Santo pode receber mais chuvas nesta semana. Ainda no fim de semana, a frente fria deve avançar até o litoral capixaba. Isso pode trazer áreas de instabilidade por todo o Estado. Na Grande Vitória, o cenário não é diferente: tanto neste sábado (24) como no domingo (25) há previsão de chuva em algumas regiões.

De acordo com o Instituto Climatempo, a formação de nuvens se deu devido ao calor intenso e à chegada de uma frente fria no Norte do Espírito Santo. Em Vitória, por exemplo, o calor chegou à casa dos 35ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Na Grande Vitória, a temperatura para este sábado (24) é de máxima de 30°C e mínima de 23°C. No domingo (25), a máxima é de 29°C e a mínima de 22°C com Sol entre nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e à noite. Para segunda (26), a máxima chega aos 31°C e a mínima de 21°C com Sol e pancadas de chuva durante o dia.

Em Cachoeiro de Itapemirim a máxima para sábado (24) é de 30°C e a mínima é de 21°C com Sol entre muitas nuvens. No domingo (25), a máxima é 31°C e a mínima é 21°C com Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Na segunda-feira (26), a máxima é de 31°C e a mínima de 21°C com Sol entre nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.

Em Colatina, a chega aos 32°C neste sábado (24) com mínima de 20°C. Para o domingo (25), a máxima chega 32°C e a mínima 20°C e pode ter Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Na segunda-feira (26), a máxima chega aos 33°C com mínima de 20°C com Sol e aumento de nuvens na parte da manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.

VÍDEOS MOSTRAM CHUVA NO ESPÍRITO SANTO