Trânsito

Chuva congestiona as principais avenidas de Vitória

Já às 17h20, os dois sentidos das avenidas Nossa Senhora da Penha, Fernando Ferrari, Desembargador Santos Neves, Saturnino de Brito, Américo Buaiz e Desembargador Santos Neves apresentavam intensos pontos de retenção
Karen Benicio

Publicado em 

13 fev 2019 às 19:45

Pontos de retenção na Grande Vitória Crédito: Divulgação | Google Maps
A chuva deixou as principais vias da Capital congestionadas na tarde desta quarta-feira (13). De acordo com a Central de Trânsito do Gazeta Online, já às 17h20, os dois sentidos das avenidas Nossa Senhora da Penha, Fernando Ferrari, Desembargador Santos Neves, Saturnino de Brito, Américo Buaiz e Desembargador Santos Neves apresentavam intensos pontos de retenção.
> Acompanhe a Central de Trânsito do Gazeta Online
A Guarda Municipal informou que a paralisação das viações do Transcol, desde esta terça-feira (12), também influencia no trânsito, já que ocasiona o aumento do fluxo de veículos em circulação.
VEJA AS VIAS COM LENTIDÃO
- Av. Fernando Ferrari, nos dois sentidos;
- Av. Nossa Senhora da Penha, nos dois sentidos;
- Av. Dante Michelini, nos dois sentidos;
- Av. Saturnino de Brito, nos dois sentidos;
- Av. Américo Buaiz, nos dois sentidos;
- Av. Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Centro;
- Av. Desembargador Santos Neves, nos dois sentidos;
- Av. Cezar Hilal, sentido Praia do Canto;
- Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, sentido Centro;
- Av. Jerônimo Monteiro, no sentido Cariacica;
- Av. Maruípe, no sentido Santa Luiza.

