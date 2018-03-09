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Trânsito

Chuva causa transtornos na Serra e trecho da BR 101 é interditado

Motoristas precisaram redobrar a atenção nesta quinta-feira (8). A Guarda informou que havia semáforos apagados no município

Publicado em 08 de Março de 2018 às 21:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 21:05
Alagamento na BR 101, em Laranjeiras, na Serra Crédito: Sandersson Almeida
Com a chuva intensa que atinge a Grande Vitória na tarde desta quinta-feira (8), alguns pontos ficaram alagados e motoristas precisaram de atenção redobrada no trânsito. O quilômetro 266 da BR 101, na altura do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, ficou totalmente interditado por duas horas, por causa de um alagamento. Por volta das 19h40, a ECO 101 informou que as pistas foram liberadas para o tráfego de veículos.
Segundo a Guarda Municipal, a Avenida Eudes Scherrer, próximo ao Terminal de Laranjeiras, na Serra, estava com muita água na pista. Próximo ao Terminal de Carapina também teve pontos de alagamento. A Guarda informou que havia bastante água acumulada no bairro José de Anchieta, na Serra.
Internautas do Gazeta Online relataram alagamentos nos bairros Jardim Limoeiro e Colina de Laranjeiras.
Os motoristas que passaram pelo cruzamento da Avenida Central com a Rodovia Norte Sul precisaram de atenção. A Guarda informou que os semáforos estavam apagados na região.
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