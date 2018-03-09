Chuva causa transtornos na Serra e trecho da BR 101 é interditado

Alagamento na BR 101, em Laranjeiras, na Serra Crédito: Sandersson Almeida

Com a chuva intensa que atinge a Grande Vitória na tarde desta quinta-feira (8), alguns pontos ficaram alagados e motoristas precisaram de atenção redobrada no trânsito. O quilômetro 266 da BR 101, na altura do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, ficou totalmente interditado por duas horas, por causa de um alagamento. Por volta das 19h40, a ECO 101 informou que as pistas foram liberadas para o tráfego de veículos.

Segundo a Guarda Municipal, a Avenida Eudes Scherrer, próximo ao Terminal de Laranjeiras, na Serra, estava com muita água na pista. Próximo ao Terminal de Carapina também teve pontos de alagamento. A Guarda informou que havia bastante água acumulada no bairro José de Anchieta, na Serra.

Internautas do Gazeta Online relataram alagamentos nos bairros Jardim Limoeiro e Colina de Laranjeiras.

Os motoristas que passaram pelo cruzamento da Avenida Central com a Rodovia Norte Sul precisaram de atenção. A Guarda informou que os semáforos estavam apagados na região.