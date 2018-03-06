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Chuva no ES

Chuva causa transtornos em shoppings de Vila Velha

Parte do teto cedeu em dois shoppings. Ninguém ficou ferido

Publicado em 06 de Março de 2018 às 02:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 02:05
Chuva causa transtornos em shoppings de Vila Velha Crédito: Internauta
A forte chuva que atingiu a Grande Vitória na noite desta segunda-feira (5) causou transtornos aos capixabas. No Shopping Vila Velha, parte do teto cedeu e por pouco não atingiu uma mulher. Já no Boulevard Shopping, um pedaço do teto também se soltou na praça de alimentação. Ninguém ficou ferido.
Segundo testemunhas, o Shopping Vila Velha ficou 10 minutos sem energia. Quando a luz voltou, parte do teto cedeu próximo a uma das entradas do estabelecimento. Nas imagens que circulam pelas redes sociais é possível observar que muita água saía das frestas das lâmpadas.
A assessoria do shopping informou que a forte chuva provocou um volume maior de água em algumas áreas. No entanto, a retenção rapidamente foi escoada sem nenhuma interrupção no funcionamento do local.
Nas imagens registradas no Boulevard Shopping também é possível observar que a chuva saía pelas frestas das lâmpadas. A assessoria do estabelecimento informou que a praça de alimentação estava vazia no momento em que o pedaço do teto cedeu. Nesta terça-feira (6), o prejuízo será consertado.
VEJA VÍDEO
TEMPESTADE DE RAIOS
Uma forte tempestade de raios atingiu o Espírito Santo na noite desta segunda-feira (5). Segundo o Núcleo de Monitoramento de Descargas Atmosféricas, a incidência de raios no Estado chegou a mais de 180 descargas por hora. Os locais mais afetados foram a Grande Vitória, Região Serrana e Cachoeiro.
Apesar da chuva intensa na Grande Vitória, somente Vila Velha registrou transtornos no trânsito com ruas alagadas. Segundo a Guarda Municipal, as avenidas Luciano das Neves, Jair de Andrade e Gil Veloso ficaram alagadas. Internautas também relataram pontos de alagamento na orla de Itaparica.
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