Chuva causa pane em estação de bombeamento em Vila Velha

Estação do Sítio Batalha ficou alagada na manhã desta segunda Crédito: Reprodução/Facebook

As estações de bombeamento de Vitória e Vila Velha estão funcionando desde o início da manhã, mas ainda não conseguiram dar conta do volume de chuva que caiu sobre a Grande Vitória nesta segunda-feira (16). Em Vila Velha, a estação do Sítio Batalha alagou por conta da chuva, molhando equipamentos e causando uma pane no painel elétrico da estação.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o alagamento se deu por conta do transbordamento do Canal Bigossi. Técnicos das secretarias municipais de Infraestrutura, Projetos e Obras (Semipro) e de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito (Semprev) estão no local desde o início da manhã desta segunda-feira promovendo os reparos técnicos necessários para que o equipamento volte a funcionar plenamente.

De acordo com a prefeitura, as estações de bombeamento da Praia da Costa e de Guaranhuns estão funcionando normalmente desde a noite de domingo (15).

VITÓRIA: BOMBAS FUNCIONAM, MAS ÁGUA 'TRAVA' NOS BUEIROS

Estação de bombeamento Crédito: Furlanete

Em Vitória, as bombas das três estações estavam funcionando na hora de maior fluxo de chuvas. No Canal da Passagem, as sete bombas instaladas chegaram a funcionar simultaneamente durante a manhã. No entanto, segundo o secretário da Central de Serviços do município, Leonardo Amorim, cinco delas precisaram ser desligadas já que não havia fluxo suficiente para o funcionamento do equipamento.

"As bombas têm acionamento automático, só podemos ligar as sete bombas da estação se houver fluxo de água para isso. Se eu ligar com a água em um nível menor, pode entrar ar dentro do sistema e estragar o equipamento. As ruas alagadas ficaram assim por conta dos bueiros que estavam obstruídos, impedindo a água de chegar até a estação", explica.

Na estação de Bento Ferreira, por exemplo, foram retirados dois sacos com areia e brita que foram parar dentro da galeria de águas pluviais. Caminhões com 'torpedos', equipamento utilizado para desobstruir os bueiros, estão sendo utilizados para liberar o fluxo de água.

"No momento da chuva os bueiros recebem muito barro e restos de entulho que ficam descartados de maneira irregular na rua. As pessoas, infelizmente, continuam jogando lixo nos bueiros. Fraldas, absorventes e outros materiais que 'incham' dentro da água são os nossos maiores inimigos. Estamos trabalhando para liberar as ruas alagadas o mais rápido possível. Se não chover mais, acredito que até às 15h elas possam ser liberadas", afirmou.

PREFEITO 'CULPA' MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O prefeito da capital, Luciano Rezende (PPS), fez um live em sua página do Facebook para mostrar o funcionamento das bombas. Ele disse que um dos fatores que causou os alagamentos foi a impossibilidade de prever a quantidade de chuva, por conta das mudanças climáticas.