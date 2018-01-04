Chuva castiga São Roque do Canaã e deixa 14 famílias desalojadas

As chuvas que caíram nas últimas 24 horas em diversas cidades do Espírito Santo trouxeram muitos estragos para os capixabas. Em São Roque do Canaã, 14 famílias ficaram desalojadas. Segundo o boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, choveu cerca de 101,76 milímetros em 24 horas. Uma casa ficou totalmente destruída.
Além de diversos pontos de alagamentos, várias árvores caíram com a chuvarada. Até mesmo um ponte que ligava casas de moradores desabou com a tempestade.
Na quarta-feira (3), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu ''alerta laranja'' de temporais no Espírito Santo, com riscos de ventanias - com velocidade de até 100 Km/h, queda de árvores e alagamentos.
Em Pancas, uma família também teve que sair de casa pois o telhado foi arrancado. Na Serra, ruas e casas ficaram alagadas por conta de uma tubulação que impediu a vazão da água. Em Linhares, Norte do Estado, uma família também ficou desalojada.
Confira os acumulados de chuva:
- Itaguaçu: 81,49 mm de chuva. Houve vários pontos de alagamentos e queda de uma barreira.
- Nova Venécia: 75,29 mm de chuva. Alagamento no bairro Rubia.
- Pancas: 26,99 mm de chuva. Uma casa ficou totalmente destelhada, uma família ficou desalojada e árvores foram derrubadas.
- Serra: 68,94 mm de chuva. Ponto de alagamento devido a tubulação no bairro Nossa Senhora da Conceição.
- Linhares: inferior a 25,00 mm de chuva. Uma família ficou desalojada.
- Guarapari: 27,2 mm de chuva. Houve alguns pontos de alagamentos na Avenida Beira Mar e próximo ao Sesc.
- Itarana: 74,6 mm
- Santa Maria de Jetibá: 64 mm
- Colatina: 63,26 mm
- Laranja da Terra: 56,07
- Aracruz: 52,03 mm
- Alegre: 47,28 mm
- Guaçuí: 42,26 mm
- Santa Leopoldina: 37,79 mm
- Cachoeiro de Itapemirim: 37,31 mm
- Água Doce do Norte: 35,8 mm
- Mantenópolis: 28,35 mm- Afonso Claudio: 25,97
* Outros municípios apresentaram acumulados inferiores a 25,00 mm