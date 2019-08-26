Espaço próximo ao Aviário da Vila Rubim ainda depende de intervenções Crédito: José Carlos Schaeffer

Transtornos e falta de solução para uma obra drenagem inacabada. Esse é o cenário vivido por comerciantes e clientes do Aviário e da Peixaria da Vila Rubim, em Vitória, que tiveram os acessos prejudicados. A empresa responsável desistiu das intervenções, mas chegou a um acordo com a prefeitura de pelo menos regularizar o pavimento e acertar os espaços, até a administração municipal contratar outra. No entanto, segundo a prefeitura, a chuva atrasou esta entrega, que estava prevista para a última semana.

Your browser does not support the audio element. Chuva atrasa reparo em obra na Vila Rubim e conclusão não tem prazo

Depois de atrasos e outros problemas na realização de obras de drenagem, para evitar alagamentos na região, a empresa responsável paralisou os trabalhos de forma unilateral. Mas, após uma reunião com a prefeitura, decidiu pelo menos reparar o trabalho que já havia sido iniciado - cobrindo buracos e nivelando os trechos já abertos. O prazo, que era para o dia 23 de agosto, agora ficou para a próxima segunda-feira, dia 2 de setembro.

O comerciante de aves, Genedir Antônio da Silva, que utiliza o espaço do Aviário, reclama do descaso. “Todo freguês que chega aqui pergunta se tá melhor, quando vai melhorar. Mas, não tem solução de nada. Hoje, amanhã, depois, vai continuar isso aí. Não tem jeito”, destacou.

Trecho da avenida Eduardo Santos, na entrada da peixaria, ainda tem desníveis e buracos Crédito: José Carlos Schaeffer

Segundo secretário de Obras e Habitação de Vitória, Sérgio Sá, a prefeitura acatou a justificativa do dono da empresa, de que a chuva atrapalhou o cronograma.

“Ele justificou que teve algumas dificuldades por conta da chuva. E é um atraso de uma semana. A princípio, considerando essas intempéries, a gente vai acatar essa reprogramação. Basicamente o que falta é regularizar a pavimentação com esse pó de pedra, retirar o contêiner e o banheiro químico e acertar os pescoços do PV. PV é o posto de visita, onde você faz algum tipo de manutenção se necessário”, disse.

O novo prazo para a regularização do local é para a próxima segunda-feira, dia 2 de setembro. Enquanto isso, a prefeitura já abriu um novo processo de licitação para a conclusão total da obra, mas ainda sem prazo. “Vamos tentar fazer uma contratação emergencial. Estamos aguardando o parecer da procuradoria. Se for rito normal, é um prazo. Se for emergencial, é outro”, explicou Sá.