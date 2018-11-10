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Terra Vermelha

Chuva alaga abrigo de animais em Vila Velha

Pelo menos 276 animais estavam no abrigo localizado em Terra Vermelha

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 00:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2018 às 00:27
Espaço para cães ficou alagado Crédito: Reprodução
Um abrigo de animais localizado em Terra Vermelha, no município de Vila Velha, ficou alagado devido à forte chuva que atinge o Espírito Santo desde a última segunda-feira (9). Pelo menos 276 animais, entre cães e gatos estavam no local.
Ao Gazeta Online, Cris Cerqueira, de 44 anos, que é a responsável pelo S.O.S Peludinhos, disse que no sítio onde ficam os bichinhos há um lago, que acabou transbordando. "Cada sítio aqui tem um lago. Então esses lagos transbordaram e acabaram passando pelo meu rio e transbordou", contou.
Segundo Cris, na unidade que funciona na região há dois anos, tem 250 cães e 26 gatos. "O que estão em risco eu vou levar para uma chácara e os cães agressivos que têm que ficar presos em uma coleira". Cris não soube informar se houve prejuízos. 
AJUDA
Cris afirmou que um grupo de amigos e colaboradores deve resgatar alguns animais na noite desta sexta-feira (9). No espaço ainda há um local que não foi tomado pela água da chuva e alguns animais ainda estão seguros. "Se continuar a chuva vai alagar tudo".
Em uma publicação no Facebook, o abrigo fez um apelo. "Os cães precisam de um lugar protegido para descansar até a chuva passar. Se alguém tiver alguma possibilidade de ajudar", dizia o post.
Para ajudar o S.O.S Peludinhos, basta ligar para os números  (27) 9 9648-3694 ou para (28) 9 9909-6583. 
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