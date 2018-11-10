Chuva alaga abrigo de animais em Vila Velha

Espaço para cães ficou alagado Crédito: Reprodução

Terra Vermelha, no município de Vila Velha, ficou alagado devido à forte chuva que atinge o Espírito Santo desde a última segunda-feira (9). Pelo menos 276 animais, entre cães e gatos estavam no local. Um abrigo de animais localizado em, no município de, ficou alagado devido à forte chuva que atinge odesde a última segunda-feira (9). Pelo menos 276 animais, entre cães e gatos estavam no local.

Ao Gazeta Online, Cris Cerqueira, de 44 anos, que é a responsável pelo S.O.S Peludinhos, disse que no sítio onde ficam os bichinhos há um lago, que acabou transbordando. "Cada sítio aqui tem um lago. Então esses lagos transbordaram e acabaram passando pelo meu rio e transbordou", contou.

Segundo Cris, na unidade que funciona na região há dois anos, tem 250 cães e 26 gatos. "O que estão em risco eu vou levar para uma chácara e os cães agressivos que têm que ficar presos em uma coleira". Cris não soube informar se houve prejuízos.

AJUDA

Cris afirmou que um grupo de amigos e colaboradores deve resgatar alguns animais na noite desta sexta-feira (9). No espaço ainda há um local que não foi tomado pela água da chuva e alguns animais ainda estão seguros. "Se continuar a chuva vai alagar tudo".

Em uma publicação no Facebook, o abrigo fez um apelo. "Os cães precisam de um lugar protegido para descansar até a chuva passar. Se alguém tiver alguma possibilidade de ajudar", dizia o post. , o abrigo fez um apelo. "Os cães precisam de um lugar protegido para descansar até a chuva passar. Se alguém tiver alguma possibilidade de ajudar", dizia o post.

Para ajudar o S.O.S Peludinhos, basta ligar para os números (27) 9 9648-3694 ou para (28) 9 9909-6583.

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