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Ruas e Avenidas

Chuva, acidentes e panes dão nó em trânsito na Grande Vitória

Só nesta tarde, dois carros quebraram na Terceira Ponte, aconteceu um acidente entre ônibus e moto - também na Terceira Ponte - e uma carreta carregada de eucalipto tombou na BR 262
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 20:52

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 20:52

O resultado foi esse: muito engarrafamento e congestionamento já por volta das 17 horas Crédito: Central de Trânsito da Rede Gazeta
Véspera de Carnaval, muita gente de malas prontas para pegar a estrada, e... trânsito parado. Trafegar pelas vias de Vitória virou missão quase impossível entre o fim da tarde e início da noite desta sexta-feira (9).
Só nesta tarde, dois carros quebraram na Terceira Ponte, aconteceu um acidente entre ônibus e moto - também na Terceira Ponte - e uma carreta carregada de eucalipto tombou na BR 262. Todos esses fatores contribuíram para o nó que deu no trânsito de Vitória.
E o resultado foi esse: muito engarrafamento e congestionamento já por volta das 17 horas. Além de tudo, a chuva é um fator que também pode ter contribuído para a lentidão no trânsito, já que, com a pista molhada, os motoristas devem redobrar a atenção no volante. 
O internauta Rodrigo Costa registrou o tráfego complicado no cruzamento da Av. Rio Branco com a Rua Elesbão Linhares, na Praia do Canto, em Vitória.
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