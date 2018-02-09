Chuva, acidentes e panes dão nó em trânsito na Grande Vitória

Véspera de, muita gente de malas prontas para pegar a estrada, e... trânsito parado. Trafegar pelas vias de Vitória virou missão quase impossível entre o fim da tarde e início da noite desta sexta-feira (9).

Só nesta tarde, dois carros quebraram na Terceira Ponte,- também na Terceira Ponte - e uma carreta carregada de eucalipto tombou na BR 262. Todos esses fatores contribuíram para o nó que deu no trânsito de

E o resultado foi esse: muito engarrafamento e congestionamento já por volta das 17 horas. Além de tudo, a chuva é um fator que também pode ter contribuído para a lentidão no trânsito, já que, com a pista molhada, os motoristas devem redobrar a atenção no volante.