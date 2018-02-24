Chorando, Dionathas pede perdão à família da médica assassinada

Dionathas Alves Vieira é acusado de ser o executor do crime contra a médica Milena Gottardi Crédito: Divulgação PCES

durante o depoimento prestado nesta sexta-feira (23), o carpinteiro Dionathas Alves vieira, de 24 anos, disse que gostaria de fazer uma pergunta para Hilário Frasson: Você não pensa em suas filhas?, questionou. Ele relata que vê a foto do próprio filho todos os dias, e que pensa nas filhas do Hilário. Emocionado e chorando em alguns momentos, o carpinteiro Dionathas Alves vieira, de 24 anos, disse que gostaria de fazer uma pergunta para Hilário Frasson: Você não pensa em suas filhas?, questionou. Ele relata que vê a foto do próprio filho todos os dias, e que pensa nas filhas do Hilário.

O executor confesso da médica Milena Gottardi, mãe das filhas do policial, disse que estava arrependido de ter cometido o assassinato. Não tem como trazer Milena de volta, mas quero contribuir com a Justiça. É o que posso fazer, relatou.

Disse ainda que a médica cuidava de crianças com câncer e que isto podia acontecer com o filho de qualquer um, inclusive com os meus filhos, assinalou.

Ele relatou ainda que cometeu o crime sem saber o que ocorria entre o casal. O que fiz não é coisa de pai. Peço perdão à família dela (Milena), disse Dionathas em depoimento.