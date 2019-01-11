Chinês ferido no acidente em navio no Porto de Vitória já teve alta

Publicado em 11 de janeiro de 2019 às 15:58
O tripulante chinês Mengzhu Lai, de 43 anos, que se feriu nesta quinta-feira (10) no acidente em um navio atracado no Porto de Vitória, teve alta na madrugada desta sexta-feira (11) e foi levado para um hotel da capital. O chinês teve uma contusão no pé, passou por exames e foi liberado pela equipe do Hospital Meridional, em Cariacica.
Ele e o colega Yongan Zhang, chinês de 41 anos, estavam no cargueiro Da Tai, de bandeira de Hong Kong e participavam de um procedimento de remoção do tampão do deque do porão. Segundo informações preliminares, os cabos do guindastes que seguravam o tampão se soltaram.
Mengzhu Lai conseguiu pular da chapa de aço que estava içada e, com isso, se salvou. Já Yongan Zhang caiu de uma altura superior a 20 metros e morreu na hora. O corpo, até o início da tarde, ainda estava no Departamento Médico Legal (DML), de Vitória, aguardando a liberação.
Segundo a Polícia Civil, o procedimento pode ser feito pelo capitão responsável pela embarcação, que deve ir até o DML com a documentação de identificação do tripulante. O processo de translado do corpo fica a cargo de familiares ou dos responsáveis pelo pedido de liberação do trabalhador. Durante a manhã desta sexta, nenhum representante da empresa do navio esteve no DML.
Acidente
O acidente aconteceu por volta das 17h. A embarcação asiática saiu do Porto de Munguba, no Pará. Às 11h08 atracou no Porto de Vitória para ser carregada com aproximadamente 11 mil toneladas de concentrado de cobre. O navio seguiria para o Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). Segundo a Codesa, ainda não há informações sobre quando o navio será liberado para embarque de carga e seguir viagem.
Na Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada em Acidente do Trabalho. A Marinha do Brasil também informou que vai investigar as causas e responsabilidades do acidente. A reportagem não conseguiu contato com a Cosco, empresa proprietária do navio, para comentar o caso.
