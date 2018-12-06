Chegada de frente fria traz chuva forte para o ES

A chegada de uma frente fria ainda nesta quinta-feira (6) deve mudar o tempo noDe acordo com ahá previsão deforte, com raios, no

Segundo o Climatempo, o avanço do fenômeno pelo mar, na altura do, começa a estimular a formação das nuvens de chuva entre o Espírito Santo e. Ainda nesta quinta-feira (6) há previsão de chuvas com raios no período da noite.

Já a partir de sexta-feira (7), as condições de chuva vão aumentar bastante sobre o. Há alerta de temporais e grandes acumulados de chuva.

"A frente fria ainda vai ficar próxima ao litoral norte capixaba e infiltração marítima aumenta, estimulando a formação de nuvens carregadas. Tanto o Espírito Santo, quanto o Vale do Rio Doce, ficam com muita nebulosidade e terão pancadas de chuva desde cedo. Há risco de chuva forte inclusive em Vitória", afirma a meteorologista Josélia Pegorim.

De acordo com a meteorologista, durante o fim de semana será observado uma mudança dos ventos sobre o Sudeste. Isso deve reforçar um aumento e uma intensificação das áreas de instabilidade. "O alerta é total para chuva forte e volumosa sobre todo o Espírito Santo, os Vales do Rio Doce e Jequitinhonha e até o norte de Minas Gerais", avisa Pegorim.