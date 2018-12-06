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Previsão do Tempo

Chegada de frente fria traz chuva forte para o ES

Segundo o Climatempo, o avanço do fenômeno pelo mar, na altura do litoral capixaba, começa a estimular a formação das nuvens de chuva entre o Espírito Santo e Minas Gerais

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 19:47
Crédito: Fernando Madeira
A chegada de uma frente fria ainda nesta quinta-feira (6) deve mudar o tempo no Estado. De acordo com a Climatempo há previsão de chuva forte, com raios, no Espírito Santo.
Segundo o Climatempo, o avanço do fenômeno pelo mar, na altura do litoral capixaba, começa a estimular a formação das nuvens de chuva entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Ainda nesta quinta-feira (6) há previsão de chuvas com raios no período da noite.
Já a partir de sexta-feira (7), as condições de chuva vão aumentar bastante sobre o Estado. Há alerta de temporais e grandes acumulados de chuva. 
"A frente fria ainda vai ficar próxima ao litoral norte capixaba e infiltração marítima aumenta, estimulando a formação de nuvens carregadas. Tanto o Espírito Santo, quanto o Vale do Rio Doce, ficam com muita nebulosidade e terão pancadas de chuva desde cedo. Há risco de chuva forte inclusive em Vitória", afirma a meteorologista Josélia Pegorim.
FIM DE SEMANA
De acordo com a meteorologista, durante o fim de semana será observado uma mudança dos ventos sobre o Sudeste. Isso deve reforçar um aumento e uma intensificação das áreas de instabilidade. "O alerta é total para chuva forte e volumosa sobre todo o Espírito Santo, os Vales do Rio Doce e Jequitinhonha e até o norte de Minas Gerais", avisa Pegorim.
O acumulado de chuva elevado pode causar problemas, por isso a população dessas áreas deve ficar atenta com a previsão do tempo e seguir as orientações da Defesa Civil de sua localidade.

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