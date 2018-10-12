Chegada da frente fria: Marinha alerta para ventos de até 60 km/h

A Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta quinta-feira (11) sobre uma possível reação da chegada da frente fria no Estado nesta sexta-feira (12): ventos intensos de até 60 km/h podem atingir o litoral do Espírito Santo até domingo (14) pela manhã. Além das terras capixabas, a ventania de passar pelo Rio de Janeiro.
Há, também, previsão de condições favoráveis à ocorrência de ressaca entre a cidade de Santos, em São Paulo e o Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro, com ondas de direção Sudoeste a Sudeste de até 2,5 metros de altura, a partir de sexta-feira (12) pela manhã até sábado (13).