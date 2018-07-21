Ceturb promete ações em terminais para reduzir transtornos

"Estamos trabalhando com banner e com faixas. Vamos sinalizar as placas nos terminais e colocar cartazes nos ônibus". A afirmação é do diretor-presidente da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), Alex Mariano, em entrevista ao Gazeta Online sobre os transtornos com a interdição do Terminal de Itaparica, em Vila Velha.
O terminal foi fechado por tempo indeterminado devido ao comprometimento da estrutura confirmado por um laudo que foi entregue à Ceturb nesta sexta-feira (20). Segundo Mariano, uma série de acontecimentos levou à conclusão de que a estrutura está comprometida e corre risco de desabar. Em 2013, após uma forte chuva, uma das marquises do Terminal de Itaparica caiu. Depois disso, em 2015, a Ceturb decidiu remover a outra marquise por precaução.
Então, na ocasião, uma perícia foi contratada para avaliar as condições dessa segunda marquise. Em junho de 2017, a perícia foi concluída e um laudo atestou que a parte removida realmente tinha problemas estruturais. A partir disso, em abril deste ano, a Ceturb contratou uma nova perícia para avaliar a estrutura do Terminal de Itaparica como um todo. Nesta sexta, o laudo foi entregue à companhia e mostrou que toda nave central corre risco de desabamento.
De acordo com Mariano, a partir de agora várias adaptações vão precisar ser realizadas pela Ceturb. Vai ser um transtorno? Lógico que vai. Mas vamos fazer de tudo para que esse transtorno seja menor., garantiu.
Para ajudar na orientação dos passageiros que tiverem dúvidas, Mariano disse que vai reforçar o número de fiscais nos terminais. Neste fim de semana, seis profissionais vão atuar no Terminal de Vila Velha e três no Terminal do Ibes. Anteriormente eram três no de Vila Velha e apenas um no do Ibes. Já durante a semana, a expectativa do diretor é que 12 fiscais atuem no Terminal de Vila Velha e cinco no Ibes. Antes da interdição, o de Vila Velha contava com quatro fiscais e o do Ibes com um.
Nós vamos reforçar o número de fiscais nos terminais. Se houver necessidade, mais funcionários podem ser contratados pelas concessionárias e remanejados pela Ceturb., explicou.
Ainda de acordo com ele, a partir da próxima segunda-feira (23), um plano para vai ser organizado. Essa planejamento ainda não foi feito porque, segundo Mariano, ninguém esperava que o laudo determinaria a interdição total do terminal.
Vamos fazer um plano que pode ser a retirada toda da cobertura, algo emergencial e assim voltamos a operar lá no Terminal de Itaparica. Vamos analisar tudo com o jurídico. O erro no projeto é pouco. O erro maior está na execução., disse.
Segundo Mariano, agora o Estado deveria despender de um recurso para sanar o problema com o Terminal de Itaparica. Na minha opinião o usuário não pode sofrer mais do que já está sofrendo. O Estado vai ter que despender um recurso nesse momento porque para ter uma decisão judicial pode demorar 10, 15, até 20 anos para a empresa responsável pela obra ser condenada., opinou.
O Instituto de Obras Públicas do Espirito Santo informou que vai analisar o laudo contratado pela Ceturb e adotar as providências cabíveis.
USUÁRIOS
Mariano acrescentou que a partir de segunda-feira (23) os usuários vão poder consultar os novos itinerários dos ônibus no aplicativo Transcol Online. Eu como gestor estou fazendo o que deveria ser feito. Estou preservando a vida das pessoas, finalizou.