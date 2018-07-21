Ceturb promete ações em terminais para reduzir transtornos

Presidente da Ceturb, Alex Mariano Crédito: Frederico Loureiro | Secom

"Estamos trabalhando com banner e com faixas. Vamos sinalizar as placas nos terminais e colocar cartazes nos ônibus". A afirmação é do diretor-presidente da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), Alex Mariano, em entrevista ao Gazeta Online sobre os transtornos com a interdição do Terminal de Itaparica, em Vila Velha.

terminal foi fechado por tempo indeterminado devido ao comprometimento da estrutura confirmado por um laudo que foi entregue à Ceturb nesta sexta-feira (20). Segundo Mariano, uma série de acontecimentos levou à conclusão de que a estrutura está comprometida e corre risco de desabar. Em 2013, após uma forte chuva, uma das marquises do Terminal de Itaparica caiu. Depois disso, em 2015, a Ceturb decidiu remover a outra marquise por precaução.

Então, na ocasião, uma perícia foi contratada para avaliar as condições dessa segunda marquise. Em junho de 2017, a perícia foi concluída e um laudo atestou que a parte removida realmente tinha problemas estruturais. A partir disso, em abril deste ano, a Ceturb contratou uma nova perícia para avaliar a estrutura do Terminal de Itaparica como um todo. Nesta sexta, o laudo foi entregue à companhia e mostrou que toda nave central corre risco de desabamento.

De acordo com Mariano, a partir de agora várias adaptações vão precisar ser realizadas pela Ceturb. Vai ser um transtorno? Lógico que vai. Mas vamos fazer de tudo para que esse transtorno seja menor., garantiu.

Para ajudar na orientação dos passageiros que tiverem dúvidas, Mariano disse que vai reforçar o número de fiscais nos terminais. Neste fim de semana, seis profissionais vão atuar no Terminal de Vila Velha e três no Terminal do Ibes. Anteriormente eram três no de Vila Velha e apenas um no do Ibes. Já durante a semana, a expectativa do diretor é que 12 fiscais atuem no Terminal de Vila Velha e cinco no Ibes. Antes da interdição, o de Vila Velha contava com quatro fiscais e o do Ibes com um.

Nós vamos reforçar o número de fiscais nos terminais. Se houver necessidade, mais funcionários podem ser contratados pelas concessionárias e remanejados pela Ceturb., explicou.

Ainda de acordo com ele, a partir da próxima segunda-feira (23), um plano para vai ser organizado. Essa planejamento ainda não foi feito porque, segundo Mariano, ninguém esperava que o laudo determinaria a interdição total do terminal.

Vamos fazer um plano que pode ser a retirada toda da cobertura, algo emergencial e assim voltamos a operar lá no Terminal de Itaparica. Vamos analisar tudo com o jurídico. O erro no projeto é pouco. O erro maior está na execução., disse.

Segundo Mariano, agora o Estado deveria despender de um recurso para sanar o problema com o Terminal de Itaparica. Na minha opinião o usuário não pode sofrer mais do que já está sofrendo. O Estado vai ter que despender um recurso nesse momento porque para ter uma decisão judicial pode demorar 10, 15, até 20 anos para a empresa responsável pela obra ser condenada., opinou.

O Instituto de Obras Públicas do Espirito Santo informou que vai analisar o laudo contratado pela Ceturb e adotar as providências cabíveis.

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