Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Ceturb já sabia de riscos no Terminal de Itaparica há três meses
Vila Velha

Ceturb já sabia de riscos no Terminal de Itaparica há três meses

Diretor-presidente da empresa, Alex Mariano, disse que precisava, porém, de laudo definitivo para determinar interdição

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 13:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 13:43
Com estrutura comprometida, Terminal de Itaparica é interditado Crédito: Fernando Madeira
O anúncio de que o Terminal de Itaparica seria interditado por tempo indeterminado devido às más condições da estrutura que sustenta o local não foi totalmente uma novidade para a Ceturb. Em abril deste ano, a companhia contratou a empresa que elaborou o laudo apresentado na última sexta-feira (20) e, pelo menos desde essa época, já sabia de alguns perigos às pessoas que transitam por lá.
Segundo o contrato da Ceturb com a empresa que emitiu o laudo, de 05 de abril deste ano, havia "o risco aos usuários e da preservação da saúde de todos que utilizam o Sistema Transcol", além da estrutura da cobertura apresentar avançado estágio de corrosão e trazer perigo. O documento também traz informações de engenheiro do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes), alertando para problemas de escoamento de água nas peças e de corrosão na estrutura metálica da edificação. Mas, de acordo com o diretor-presidente da Ceturb, Alex Mariano, em entrevista ao Gazeta Online nesta segunda (23), mesmo assim, não era possível fazer a interdição sem um laudo definitivo e que a companhia fez tudo o que era possível fazer. 
Ao anunciar que o terminal ficaria fechado, a Ceturb comunicou que encomendou uma nova perícia em abril, mas não detalhou os riscos já conhecidos. O Gazeta Online teve acesso ao contrato de prestação de serviços de emissão de laudo conclusivo da cobertura principal do Terminal de Itaparica.
> Inaugurado com pompa, Terminal de Itaparica tem histórico de problemas
Nele, há destaque para outra justificativa para contratação da empresa: "conclusão do laudo das treliças laterais de marquise, indicando que o projeto estrutural está sub-dimensionado, que a espessura da chapa está com diminuição comprovada, que provavelmente, houve troca do aço dos perfis por aço de menor resistência mecânica".
O documento também informa que os fechamentos laterais em alumínio de cor azul (tapamentos em ACM) apresentam sistema de fixação adotado ou execução inadequados para a estrutura da cobertura e para os carregamentos dinâmicos de vento aos quais essas placas estão submetidas.
"NÓS NÃO SOMOS ENGENHEIROS. PRECISA CHEGAR UM LAUDO DEFINITIVO"
O diretor-presidente da Ceturb, Alex Mariano Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Em entrevista ao Gazeta Online, Alex Mariano explicou o processo de laudos e averiguações até que se chegasse à interdição total do terminal. 
"Em 2013 houve o colapso de uma marquise, que é diferente da nave - a parte central do terminal. Eu assumi em 2015, dois anos depois. Quando eu assumi, preocupado com um todo, impulsionei: 'Como está a situação da outra marquise?'. Mediante um posicionamento de que essa marquise teria complicações e que poderia também entrar em colapso, nós fizemos a retirada emergencial."
O diretor reforçou que ele próprio impulsionou a retirada da marquise. "Eu fiz a primeira contratação de um lado para saber especificamente o que aconteceu do lado oposto ao que caiu. Então eu comecei a tomar todas as atitudes. Em 2016, saiu o laudo dizendo que tinha erro na execução e alguns erros no projeto. Eu montei uma equipe junto da Ceturb, comuniquei todos os fatos ao Iopes e comecei a questionar a nave, como estava a nave. O laudo era para saber se o projeto foi executado corretamente, se a espessura está tudo ok. Foi feito todo um levantamento dessa situação já com a outra marquise retirada (em 2015), para precaver. Nesse lado, verificou-se que tem problemas na execução e no projeto. Se tem problema na execução e no projeto, quem diz que não tem na parte central?'", indagou. 
"Aí eu abro processo, faço os questionamentos e encaminho. Em abril deste ano, foi contratada uma empresa e o relatório chegou sexta-feira, dia 20. E a palavra fala em interdição imediata, e eu tomei a atitude para preservar a vida das pessoas."
> Terminais lotados no 1° dia útil de interdição do Terminal de Itaparica
Questionado sobre as justificativas apresentadas no contrato de abril de 2018 - que citamos no início da matéria -, o diretor-presidente confirmou que conhecia os problemas e, por isso, pediu um laudo definitivo.
Perguntado o motivo de não ter interditado o terminal ao saber desses riscos até a conclusão do laudo definitivo, ele afirmou: "Nós não somos engenheiros, precisa chegar a um laudo definitivo. Se a gente fala: 'Tem risco, sai. Não pode ficar, não'. Eu preciso de um laudo definitivo que fale que o risco é real, iminente, com RT assinada, tudo certinho".
Sobre a origem das informações que constam na justificativa do contrato, o diretor explicou que são do Iopes junto com a equipe de Engenharia da Ceturb. "Sem um laudo que diz interdição imediata, nós não podemos interditar. Tem que analisar com profundidade. Essa foi a posição da equipe de Engenharia", finalizou.
No Terminal de Itaparica, queda da cobertura, em 2013, mudou a rotina de milhares de passageiros. Local foi interditado e não tem prazo para ser reaberto Crédito: Reprodução TV Gazeta
VEJA TRECHO DO DOCUMENTO DE ABRIL
Justificativa
Tal contratação se faz necessário devido a:
a) Estrutura de aço da cobertura que apresenta avançado estágio de corrosão e traz perigo aos transeuntes e prestadores de serviços daquele Terminal;
b) Análise do engenheiro estrutural do IOPES relatando que a estrutura metálica da edificação possui problemas de escoamento de água nas peças e de corrosão;
c) Precocidade de aparição de oxidação e evolução para corrosão nos perfis;
d) Risco aos usuários e a preservação da saúde de todos que utilizam o Sistema Transcol;
e) Conclusão do Laudo das treliças laterais de marquise indicando que o projeto estrutural está sub-dimensionado, que a espessura da chapa está com diminuição comprovada, que provavelmente, houve troca do aço dos perfis por aço de menor resistência mecânica;
f) A treliça TS-01 da cobertura da nave principal em operação apresenta evidências quanto ao estado avançado de perda de seção resistente por corrosão nestes elementos;
g) Os tapamentos em ACM (Fechamentos laterais em alumínio composto de cor azul) apresentam sistema de fixação adotado ou execução inadequados para a estrutura da cobertura e para os carregamentos dinâmicos de vento aos quais essas placas estão submetidas.
VEJA O QUE DIZ O LAUDO DEFINITIVO DE 20 DE JULHO
A pedido do Gazeta Online, a Ceturb apresentou o laudo definitivo, com data de 20 de julho, onde consta a conclusão da avaliação contratada em abril. O documento deixa claro que houve falha de execução e falha no projeto. Veja abaixo as conclusões do engenheiro responsável pelo laudo.
- O fabricante demonstrou não ter aptidão para a fabricação de estrutura metálica, apresentou vícios na soldagem, na pintura e na montagem, bem como alterou as espessuras de alguns perfis para menos, aumentando consideravelmente o risco de ruína.
- A falta de contravento da cobertura lateral e falhas nas ligações (falhas de execução) associado ao subdimensionamento (falha do projeto) foram responsáveis pela ruína da mesma.
- Na nave principal ainda em utilização, bem como nas coberturas laterais, colapsada ou desmontada, apresentam muitas não conformidades, sejam de projeto e ou execução, somado ao estado de degradação da estrutura, faz com esta não tenha condições de ser utilizada com a devida segurança e tão pouco que seja feito o reforço de forma satisfatória, dentro de um custo x benefício aceitável, assim indico que a mesma seja substituída, que um novo projeto seja elaborado levando-se em conta as condições peculiares necessárias a esse tipo de edificação.
- Diante do exposto acima o terminal deve ser interditado imediatamente ao uso público e a estrutura desmontada o mais breve possível.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Primeiro carro: 5 dicas para transformar o sonho em realidade com segurança financeira
Imagem de destaque
7 alertas médicos para considerar antes de fazer um procedimento estético
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados