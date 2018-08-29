Cesan vai realizar manutenção na Leitão da Silva

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) divulgou nesta quarta-feira (29) que vai realizar uma manutenção programada na rede de distribuição de água na Avenida Leitão da Silva com a Avenida Rio Branco em frente ao Supermercado Carone para melhoria no abastecimento da região. A manutenção vai acontecer das 20h desta quarta às 6 horas de quinta-feira (30).
A companhia alertou, ainda, para que os motoristas que trafegam pela região redobrem a atenção, pois será necessária a interdição parcial de uma via sentido Jardim da Penha. A Prefeitura de Vitória está ciente sobre a obstrução na avenida.