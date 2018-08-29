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Manutenção programada

Cesan vai realizar manutenção na Leitão da Silva

A companhia alertou, ainda, para que os motoristas que trafegam pela região redobrem a atenção, pois será necessária a interdição parcial de uma via sentido Jardim da Penha

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 19:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 19:38
Rua de acesso à avenida Rio Branco Crédito: Eduardo Dias
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) divulgou nesta quarta-feira (29) que vai realizar uma manutenção programada na rede de distribuição de água na Avenida Leitão da Silva com a Avenida Rio Branco em frente ao Supermercado Carone para melhoria no abastecimento da região. A manutenção vai acontecer das 20h desta quarta às 6 horas de quinta-feira (30).
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A companhia alertou, ainda, para que os motoristas que trafegam pela região redobrem a atenção, pois será necessária a interdição parcial de uma via sentido Jardim da Penha. A Prefeitura de Vitória está ciente sobre a obstrução na avenida.

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