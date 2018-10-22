O abastecimento de água ainda não foi normalizado na Grande Vitória. Segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), a manutenção preventiva realizada no sábado (20) foi finalizada em 208 bairros. Entretanto, um dos serviços de interligação de adutoras atrasou e continuou em curso neste domingo e, por isso, o abastecimento será normalizado durante a segunda-feira (22) em outros 43 bairros (veja a lista abaixo).
Na quinta-feira (18), a companhia anunciou que o abastecimento seria interrompido em 251 bairros para manutenção preventiva do sistema Jucu no sábado (20), com previsão de restabelecimento 24 horas após a conclusão do serviço.
Como a obra só terminou à meia-noite de domingo, a normalização do abastecimento deve ocorrer até a meia-noite desta segunda.
PROBLEMAS EM OUTROS BAIRROS
Há muitos relatos de moradores que ainda estão sem água na Grande Vitória, mesmo de regiões onde já havia terminado a manutenção, como Bento Ferreira, Glória e Bairro da Penha. A Cesan informou, no entanto, que há possibilidade de problemas pontuais terem acontecido e que devem ser informados pelo 115.
LISTA DOS BAIRROS AFETADOS
VITÓRIA
Ariovaldo Favalessa
Bela Vista
Caratoíra
Condusa
Consolação
Piedade
Morro do Cabral
Bairro do Moscoso
Morro do Quadro
Estrelinha
Fonte Grande
Forte São João
Grande Vitória
Horto
Ilha das Caieiras
Inhanguetá
Mário Cypreste
Jesus de Nazareth
Nova Palestina
Parque Moscoso
Rendenção
Romão
Santa Clara
Santa Tereza
Santo André
Santo Antônio
Santos Reis
São Pedro
Universitário
Vila Rubim
Centro
VILA VELHA
Alecrim
Alvorada
Argolas
Chácara do Conde
Cobi de Baixo
Cobi de Cima
Paul
Sagrada Família
São Torquato
Vila Batista
CARIACICA
Vasco da Gama
Jardim América
Cesan termina manutenção e abastecimento deve normalizar nesta segunda