Cesan termina manutenção e abastecimento deve normalizar nesta segunda

Cesan retoma abastecimento em bairros da Grande Vitória Crédito: Arquivo/A GAZETA

O abastecimento de água ainda não foi normalizado na Grande Vitória. Segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), a manutenção preventiva realizada no sábado (20) foi finalizada em 208 bairros. Entretanto, um dos serviços de interligação de adutoras atrasou e continuou em curso neste domingo e, por isso, o abastecimento será normalizado durante a segunda-feira (22) em outros 43 bairros (veja a lista abaixo).

Como a obra só terminou à meia-noite de domingo, a normalização do abastecimento deve ocorrer até a meia-noite desta segunda.

PROBLEMAS EM OUTROS BAIRROS

Há muitos relatos de moradores que ainda estão sem água na Grande Vitória, mesmo de regiões onde já havia terminado a manutenção, como Bento Ferreira, Glória e Bairro da Penha. A Cesan informou, no entanto, que há possibilidade de problemas pontuais terem acontecido e que devem ser informados pelo 115.

LISTA DOS BAIRROS AFETADOS

VITÓRIA

Ariovaldo Favalessa

Bela Vista

Caratoíra

Condusa

Consolação

Piedade

Morro do Cabral

Bairro do Moscoso

Morro do Quadro

Estrelinha

Fonte Grande

Forte São João

Grande Vitória

Horto

Ilha das Caieiras

Inhanguetá

Mário Cypreste

Jesus de Nazareth

Nova Palestina

Parque Moscoso

Rendenção

Romão

Santa Clara

Santa Tereza

Santo André

Santo Antônio

Santos Reis

São Pedro

Universitário

Vila Rubim

Centro

VILA VELHA

Alecrim

Alvorada

Argolas

Chácara do Conde

Cobi de Baixo

Cobi de Cima

Paul

Sagrada Família

São Torquato

Vila Batista

CARIACICA

Vasco da Gama

Jardim América