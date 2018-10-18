Cesan faz manutenção neste sábado e 251 bairros podem ficar sem água

Água: Cesan recomenda economizar Crédito: Reprodução

O verão é o período de maior aumento do consumo de água no Espírito Santo devido às altas temperaturas e ao crescimento da população com o fluxo de turistas para o litoral. Para preparar os sistemas de abastecimento de água para o aumento da demanda, a Cesan realiza neste sábado (20), das 4h às 22h, a manutenção preventiva do Sistema Jucu, que é parte do plano de manutenções preventivas realizadas pela Companhia.

A manutenção vai abranger os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana, totalizando 251 bairros (confira abaixo a lista completa). O abastecimento de água será restabelecido em até 24 horas após a conclusão dos serviços. A Cesan alerta que, para não ficar sem água, a população deve se preparar com reserva adequada para o período, além de reduzir o consumo evitando atividades que utilizem maior quantidade de água como encher piscinas, lavar automóveis, calçadas, vidraças, roupas, entre outras.

Os sistemas de abastecimento de água são grandes complexos industriais e, como qualquer estrutura dessa natureza, necessitam de manutenções periódicas e preventivas para que funcionem corretamente. Ao todo serão realizadas 43 intervenções no Sistema Jucu, que vão envolver aproximadamente 150 técnicos.

PRÓXIMA MANUTENÇÃO

O Sistema Santa Maria da Vitória será o próximo onde ocorrerão manutenções preventivas para o verão. As atividades estão previstas para 24 de novembro e vão abranger a parte continental de Vitória, até as pontes da Passagem e de Camburi, parte do município de Serra, alguns bairros de Cariacica, além de Nova Almeida e Praia Grande, em Fundão.

MANUTENÇÕES REALIZADAS

Três balneários de grande importância para o turismo capixaba já passaram por manutenções preventivas em seus sistemas de abastecimento de água. Em Guarapari, Anchieta e Piúma, os serviços foram realizados em setembro.

Vitória

Andorinhas

Ariovaldo Favalessa

Barro Vermelho

Bela Vista

Bento Ferreira

Bonfim

Caratoíra

Centro

Comdusa

Conquista

Consolação

Da Penha

Da Piedade

De Lourdes

Do Cabral

Do Cruzamento

Do Moscoso

Do Quadro

Enseada Do Suá

Estrelinha

Fonte Grande

Forte São João

Fradinhos

Grande Vitória

Gurigica

Horto

Ilha das Caieiras

Ilha de Santa Maria

Ilha do Boi

Ilha do Frade

Ilha do Príncipe

Inhanguetá

Itararé

Jesus de Nazareth

Joana D´Arc

Jucutuquara

Mário Cypreste

Maruípe

Monte Belo

Nazareth

Nova Palestina

Parque Moscoso

Praia do Canto

Praia do Suá

Redenção

Resistência

Romão

Santa Cecília

Santa Clara

Santa Helena

Santa Lúcia

Santa Luíza

Santa Martha

Santa Tereza

Santo André

Santo Antônio

Santos Dumont

Santos Reis

São Benedito

São Cristóvão

São José

São Pedro

Tabuazeiro

Universitário

Vila Rubim

Vila Velha

23 de Maio

Alecrim

Alvorada

Araçás

Argolas

Aribiri

Ataíde

Balneário Ponta da Fruta

Barra do Jucu

Barramares

Boa Vista I

Boa Vista II

Brisamar

Cavaliere

Centro Vila Velha

Chácara do Conde

Cidade da Barra

Cobi de Baixo

Cobi de Cima

Cobilândia

Cocal

Coqueiral Itaparica

Cristóvão Colombo

Darly Santos

Divino Espírito Santo

Dom João Batista

Garoto

Glória

Guaranhuns

Ibes

Ilha da Conceição

Ilha das Flores

Ilha dos Ayres

Ilha dos Bentos

Industrial

Interlagos

Itapuã

Itapuera da Barra

Jabaeté

Jaburuna

Jardim Asteca

Jardim Colorado

Jardim do Vale

Jardim Guadalajara

Jardim Guaranhuns

Jardim Marilândia

João Goulart

Jockey de Itaparica

Morada da Barra

Morada do Sol

Morro da Lagoa

Normília da Cunha

Nossa Senhora da Penha

Nova América

Nova Itaparica

Nova Ponta da Fruta

Novo México

Olaria

Paul

Pedra dos Búzios

Planalto

Ponta da Fruta

Pontal das Garças

Praia da Costa

Praia das Gaivotas

Praia de Itaparica

Praia do Sol

Praia dos Recifes

Primeiro de Maio

Recanto da Sereia

Residencial Coqueiral

Retiro do Congo

Rio Marinho

Riviera da Barra

Sagrada Família

Santa Clara

Santa Inês

Santa Mônica

Santa Mônica Popular

Santa Paula I

Santa Paula II

Santa Rita

Santos Dumont

São Conrado

São Torquato

Soteco

Terra Vermelha

Ulisses Guimarães

Vale Encantado

Vila Batista

Vila Garrido

Vila Guaranhuns

Vila Nova

Vista da Penha

Zumbi dos Palmares

Cariacica

Alto da Boa Vista

Alto Lage

Aparecida

Bandeirantes

Bela Aurora

Bela Vista

Boa Sorte

Campina Grande

Campo Belo

Campo Grande

Castelo Branco

Cruzeiro Do Sul

Dom Bosco

Expedito

Flexal I

Flexal II

Graúna

Itacibá

Itanguá

Itapemirim

Itaquari

Jardim América

Jardim Campo Grande

Jardim de Alah

Maracanã

Alzira Ramos

Caçaroca

Morada de Santa Fé

Mucuri

Nova Brasília

Nova Campo Grande

Nova Canaã

Nova Valverde

Novo Brasil

Novo Horizonte

Operário

Oriente

Padre Gabriel

Parque Gramado

Piranema

Planeta

Porto de Santana

Porto Novo

Presidente Médici

Retiro Saudoso

Rio Branco

Rio Marinho

Rosa da Penha

Santa Bárbara

Santa Cecília

Santa Paula

Santana

Jardim Botânico

Vista Linda

Santo André

São Benedito

São Conrado

São Francisco

São Geraldo

São Geraldo II

São Gonçalo

Serra do Anil

Sotelândia

Sotema

Tabajara

Tiradentes

Tucum

Vale dos Reis

Vale Esperança

Valparaíso

Vasco da Gama

Vera Cruz

Vila Capixaba

Vila Independência

Vila Isabel

Vila Palestina

Vila Prudêncio

Vista Dourada

Vista Mar

Viana

Areinha

Arlindo Villaschi

Campo Verde

Canaã

Caxias Do Sul

Marcílio De Noronha

Morada Bethânia

Nova Bethânia

Parque Industrial

Primavera

Universal