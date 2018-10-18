Cesan faz manutenção neste sábado e 251 bairros podem ficar sem água

O verão é o período de maior aumento do consumo de água no Espírito Santo devido às altas temperaturas e ao crescimento da população com o fluxo de turistas para o litoral. Para preparar os sistemas de abastecimento de água para o aumento da demanda, a Cesan realiza neste sábado (20), das 4h às 22h, a manutenção preventiva do Sistema Jucu, que é parte do plano de manutenções preventivas realizadas pela Companhia.
A manutenção vai abranger os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana, totalizando 251 bairros (confira abaixo a lista completa). O abastecimento de água será restabelecido em até 24 horas após a conclusão dos serviços. A Cesan alerta que, para não ficar sem água, a população deve se preparar com reserva adequada para o período, além de reduzir o consumo evitando atividades que utilizem maior quantidade de água como encher piscinas, lavar automóveis, calçadas, vidraças, roupas, entre outras.
Os sistemas de abastecimento de água são grandes complexos industriais e, como qualquer estrutura dessa natureza, necessitam de manutenções periódicas e preventivas para que funcionem corretamente. Ao todo serão realizadas 43 intervenções no Sistema Jucu, que vão envolver aproximadamente 150 técnicos.
PRÓXIMA MANUTENÇÃO
O Sistema Santa Maria da Vitória será o próximo onde ocorrerão manutenções preventivas para o verão. As atividades estão previstas para 24 de novembro e vão abranger a parte continental de Vitória, até as pontes da Passagem e de Camburi, parte do município de Serra, alguns bairros de Cariacica, além de Nova Almeida e Praia Grande, em Fundão.
MANUTENÇÕES REALIZADAS
Três balneários de grande importância para o turismo capixaba já passaram por manutenções preventivas em seus sistemas de abastecimento de água. Em Guarapari, Anchieta e Piúma, os serviços foram realizados em setembro.
Vitória
Andorinhas
Ariovaldo Favalessa
Barro Vermelho
Bela Vista
Bento Ferreira
Bonfim
Caratoíra
Centro
Comdusa
Conquista
Consolação
Da Penha
Da Piedade
De Lourdes
Do Cabral
Do Cruzamento
Do Moscoso
Do Quadro
Enseada Do Suá
Estrelinha
Fonte Grande
Forte São João
Fradinhos
Grande Vitória
Gurigica
Horto
Ilha das Caieiras
Ilha de Santa Maria
Ilha do Boi
Ilha do Frade
Ilha do Príncipe
Inhanguetá
Itararé
Jesus de Nazareth
Joana D´Arc
Jucutuquara
Mário Cypreste
Maruípe
Monte Belo
Nazareth
Nova Palestina
Parque Moscoso
Praia do Canto
Praia do Suá
Redenção
Resistência
Romão
Santa Cecília
Santa Clara
Santa Helena
Santa Lúcia
Santa Luíza
Santa Martha
Santa Tereza
Santo André
Santo Antônio
Santos Dumont
Santos Reis
São Benedito
São Cristóvão
São José
São Pedro
Tabuazeiro
Universitário
Vila Rubim
Vila Velha
23 de Maio
Alecrim
Alvorada
Araçás
Argolas
Aribiri
Ataíde
Balneário Ponta da Fruta
Barra do Jucu
Barramares
Boa Vista I
Boa Vista II
Brisamar
Cavaliere
Centro Vila Velha
Chácara do Conde
Cidade da Barra
Cobi de Baixo
Cobi de Cima
Cobilândia
Cocal
Coqueiral Itaparica
Cristóvão Colombo
Darly Santos
Divino Espírito Santo
Dom João Batista
Garoto
Glória
Guaranhuns
Ibes
Ilha da Conceição
Ilha das Flores
Ilha dos Ayres
Ilha dos Bentos
Industrial
Interlagos
Itapuã
Itapuera da Barra
Jabaeté
Jaburuna
Jardim Asteca
Jardim Colorado
Jardim do Vale
Jardim Guadalajara
Jardim Guaranhuns
Jardim Marilândia
João Goulart
Jockey de Itaparica
Morada da Barra
Morada do Sol
Morro da Lagoa
Normília da Cunha
Nossa Senhora da Penha
Nova América
Nova Itaparica
Nova Ponta da Fruta
Novo México
Olaria
Paul
Pedra dos Búzios
Planalto
Ponta da Fruta
Pontal das Garças
Praia da Costa
Praia das Gaivotas
Praia de Itaparica
Praia do Sol
Praia dos Recifes
Primeiro de Maio
Recanto da Sereia
Residencial Coqueiral
Retiro do Congo
Rio Marinho
Riviera da Barra
Sagrada Família
Santa Clara
Santa Inês
Santa Mônica
Santa Mônica Popular
Santa Paula I
Santa Paula II
Santa Rita
Santos Dumont
São Conrado
São Torquato
Soteco
Terra Vermelha
Ulisses Guimarães
Vale Encantado
Vila Batista
Vila Garrido
Vila Guaranhuns
Vila Nova
Vista da Penha
Zumbi dos Palmares
Cariacica
Alto da Boa Vista
Alto Lage
Aparecida
Bandeirantes
Bela Aurora
Bela Vista
Boa Sorte
Campina Grande
Campo Belo
Campo Grande
Castelo Branco
Cruzeiro Do Sul
Dom Bosco
Expedito
Flexal I
Flexal II
Graúna
Itacibá
Itanguá
Itapemirim
Itaquari
Jardim América
Jardim Campo Grande
Jardim de Alah
Maracanã
Alzira Ramos
Caçaroca
Morada de Santa Fé
Mucuri
Nova Brasília
Nova Campo Grande
Nova Canaã
Nova Valverde
Novo Brasil
Novo Horizonte
Operário
Oriente
Padre Gabriel
Parque Gramado
Piranema
Planeta
Porto de Santana
Porto Novo
Presidente Médici
Retiro Saudoso
Rio Branco
Rio Marinho
Rosa da Penha
Santa Bárbara
Santa Cecília
Santa Paula
Santana
Jardim Botânico
Vista Linda
Santo André
São Benedito
São Conrado
São Francisco
São Geraldo
São Geraldo II
São Gonçalo
Serra do Anil
Sotelândia
Sotema
Tabajara
Tiradentes
Tucum
Vale dos Reis
Vale Esperança
Valparaíso
Vasco da Gama
Vera Cruz
Vila Capixaba
Vila Independência
Vila Isabel
Vila Palestina
Vila Prudêncio
Vista Dourada
Vista Mar
Viana
Areinha
Arlindo Villaschi
Campo Verde
Canaã
Caxias Do Sul
Marcílio De Noronha
Morada Bethânia
Nova Bethânia
Parque Industrial
Primavera
Universal
Vila Bethânia