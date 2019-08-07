Em Vitória

Cerco Inteligente: motoristas podem ganhar desconto em seguro de carros

Após o número de furtos e roubos de veículos cair 60% em Vitória, pelo menos seis empresas já se comprometeram a diminuir o valor pago no seguro

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 22:41 - Atualizado há 6 anos

Após o número de furtos e roubos de veículos cair 60% em Vitória, com a implantação do Cerco Inteligente de Segurança, os motoristas do município podem ganhar um desconto na hora de pagar pelo seguro dos veículos.

A seguradora Tokio Marine revelou que já abaixou o valor em 10% na capital do Espírito Santo, citando como justificativa a alteração nos índices de roubo e furto na cidade de Vitória.

Outras cinco seguradoras, de acordo com a Prefeitura de Vitória, se comprometeram a diminuir o seguro, sem, no entanto, divulgar qual será o percentual da redução. São elas: Usebens, Liberty Seguros, Indiana Seguros, Sura Seguros e Alfa Seguros. Uma outra seguradora ainda avalia se vai diminuir o preço.

Além disso, a Prefeitura está pedindo explicações das outras empresas sobre os atuais valores cobrados.

Em abril, quando o Cerco completou um ano na Capital, a Prefeitura começou a notificar as 26 seguradoras que atuam em Vitória. Três delas já foram multadas em R$ 55 mil pelo Procon Municipal por não responderem a notificação do órgão, pedindo explicações sobre o valor, dentro do prazo de 10 dias úteis. As multas ainda cabem recurso.

"Precisamos dessas informações para avaliar se está havendo uma prática abusiva. Vamos lembrar da greve da PM: logo em seguida, houve um aumento médio no valor dos seguros em torno de 15%. Se esse índice de criminalidade caiu agora, as seguradoras precisam explicar porque não alteraram o valor", comentou o secretário municipal de Cidadania, Direito Humanos e Trabalho, Bruno Toledo.

Das 26 seguradoras consultadas, 16 afirmaram que não há previsão de mudança no valor cobrado. Elas alegam, segundo a prefeitura, que levam em conta fatores, como o número de acidentes na região, se o veículo já tem um histórico de acidentes e quantas pessoas dirigem o carro, entre outros.

"Voltamos, então, a notificar essas empresas, pedindo que elas detalhem o que houve com esses outros fatores nesse período para não justificar essa redução, já que tivemos essa queda nos índices de criminalidade", explica o secretário.

COMO FUNCIONA O CERCO?

O Cerco Inteligente consiste em câmeras com leituras inteligentes em pontos estratégicos da cidade. As câmeras fotografam todos os veículos que passam pelas barreiras e, em caso de restrição de furto e roubo a algum automóvel, um alarme é disparado na Central Integrada de Operações e Videomonitoramento, que repassa as informações do veículo às equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar para realizar a abordagem.

A Prefeitura afirma que já são 174 veículos furtados ou roubados que foram recuperados com informações do sistema. O número de pessoas detidas por furto ou roubo de veículos chega a 212.

No total, são 70 câmeras com sistema de monitoramento OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), que fazem a leitura das placas e fotografam os veículos, gerando um banco de dados com todos os carros que passam pelas barreiras.

