Cerco eletrônico: carro com placa clonada é apreendido em Vitória

Publicado em 16 de julho de 2019 às 18:25
- Atualizado há 6 anos
Um carro com a placa clonada e o chassi adulterado (código de identificação) foi apreendido na tarde desta terça-feira (16), na Avenida Dante Michelini, em Vitória.
Agentes da Guarda Municipal foram acionados após o veículo - Volvo XC 60 - ultrapassar a barreira do sistema do Cerco Inteligente de Segurança por volta das 14h06, próximo ao clube dos oficiais, na Praia de Camburi. O carro original é de São Paulo.
Após a abordagem, o casal que estava no veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória para prestar depoimento.
