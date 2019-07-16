Home
Cerco eletrônico: carro com placa clonada é apreendido em Vitória

A Guarda Municipal foi acionada após o veículo ultrapassar a barreira do sistema do Cerco Inteligente de Segurança, na Avenida Dante Michelini

Gazeta Online

Publicado em 16 de julho de 2019 às 18:25

 - Atualizado há 6 anos

Agentes da Guarda Municipal recuperaram um carro com placa adulterada na avenida Dante Micheline, em Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

Um carro com a placa clonada e o chassi adulterado (código de identificação) foi apreendido na tarde desta terça-feira (16), na Avenida Dante Michelini, em Vitória.

Agentes da Guarda Municipal foram acionados após o veículo - Volvo XC 60 - ultrapassar a barreira do sistema do Cerco Inteligente de Segurança por volta das 14h06, próximo ao clube dos oficiais, na Praia de Camburi. O carro original é de São Paulo.

Após a abordagem, o casal que estava no veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória para prestar depoimento.

> Bandidos usam placas de carro sem restrição para despistar polícia no ES

 

