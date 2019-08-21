Centro vai monitorar trânsito, chuva e áreas de risco em Vitória

A instalação do Centro de Inteligência será na região de Goiabeiras Crédito: Arquivo/AGAZETA

Um Centro de Inteligência, que terá base de dados disponíveis em tempo real, será instalado em Vitória para unificar em uma plataforma serviços municipais de segurança, saúde, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, entre outros órgãos. A ideia é que, com a ferramenta, decisões e ações importantes sejam tomadas com mais rapidez. Monitoramento de chuva, de áreas de risco e de trânsito é apenas uma das atribuições da nova unidade operacional.

No trânsito, por exemplo, o tempo dos semáforos poderá ser alterado para agilizar a passagem de ambulância, desviar tráfego em caso de acidentes e até para conter a criminalidade.

"Em caso de roubo de veículos, o trabalho do Cerco Inteligente de Segurança (cerco eletrônico) será intensificado e o tempo dos semáforos poderá ser ajustado para gerar fluxo maior de trânsito e impedir a fuga rápida. Assim, a captura do suspeito pode ocorrer de forma mais efetiva", aponta Márcio Passos, um dos idealizadores do projeto e subsecretário municipal de Tecnologia da Informação.

Márcio disse que o aplicativo Vitória Online também poderá ser usado para enviar notificações sobre possíveis mudanças de trajeto de ruas e avenidas da Capital.

"A gente pode passar a utilizar mensagens push (disparadas sem o usuário pedir) pelo aplicativo Vitória Online, que vai ser uma ferramenta muito boa para a cidade. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e todos os entes que prestam serviços à prefeitura participarão da estrutura e teremos uma sala de crise para analisar dados com precisão", ressalta.

A ideia, como explica Passos, é unir serviços que já existem em Vitória e também aumentar o número de medidores e sensores, que serão distribuídos por toda a cidade, tornando mais rápida a captação dos dados sobre segurança, saúde, incluindo uso de ambulâncias, indicadores pluviométricos e informações sobre áreas de risco, em caso de deslizamentos que ocorrem em períodos de intensa chuva.

O subsecretário reforça que mais sensores serão instalados nos bairros com risco potencial de desastres e os líderes comunitários serão avisados em caso de emergência para ação imediata. Assim como as notificações push de trânsito, mensagens da Defesa Civil serão disparadas o mais rápido possível quando identificado o risco. As informações chegarão em tempo real.

"Também teremos sensores de poluição atmosférica e de balneabilidade instalados. A cidade se torna cada vez mais inteligente e esses dados vão melhorar a qualidade de vida das pessoas dentro do município", avalia.

PROJETO

O custo do projeto é estimado em R$ 47 milhões e sua implantação, na área do Parque Tecnológico, na região de Goiabeiras, será por meio de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A licitação para construir o Centro de Inteligência deve ser realizada até o final deste ano e, a partir da escolha da empresa que vai conduzir a sua instalação, o prazo de conclusão das obras é de 14 meses.