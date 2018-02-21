Central Carapina está sem ônibus e com comércio fechado após confronto

Moradores de Central Carapina, na Serra, reclamam pela falta de luz após tiros disparados por criminosos contra transformadores Crédito: Kaique Dias

um confronto entre bandidos e policiais que terminou com uma morte em Central Carapina, na Serra, nesta terça-feira (20), o clima ainda é de tensão no bairro. Parte do bairro está sem energia. Escolas, postos de saúde e o comércio local estão fechados. Ônibus ficaram sem circular no início da manhã e alguns só voltaram ao bairro com escola policial. A Força Tática e a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), da Polícia Militar, permanecem no bairro. Depois deem Central Carapina, na Serra, nesta terça-feira (20), o clima ainda é de tensão no bairro. Parte do bairro está sem energia. Escolas, postos de saúde e o comércio local estão fechados. Ônibus ficaram sem circular no início da manhã e alguns só voltaram ao bairro com escola policial. A Força Tática e a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), da Polícia Militar, permanecem no bairro.

A reportagem do Gazeta Online entrou no bairro, acompanhada pela polícia. No local é possível ver muitos pneus queimados em vários pontos. A PM está fazendo abordagens, com a companhia de missões especiais.

Assista ao vídeo abaixo:

A dona de casa Maria do Carmo Furtado Santos, de 42 anos, levava a mãe, dona Lúcia, de 68 anos, para o médico. Ela teve que subir até a BR 101 a pé, porque os ônibus não estavam passando direito. Desde cedo não está passando ônibus direito no bairro. De manhã já fui à farmácia e agora preciso ir numa consulta na Santa Casa. Passa na rua, mas eu não sabia como estava e subi a pé, relatou.

Uma moradora que prefere não ser identificada diz que a insegurança é frequente, com muitos tiroteios até durante a madrugada. Muito desesperador. Todo dia tem tiroteio, geralmente a partir de uma hora da manhã na pracinha. Inclusive na escola. Muitos alunos que estudam na parte de cima não podem estudar lá embaixo porque não deixam, afirma.

De acordo com o comandante da 1ª Companhia do 6º Batalhão, capitão Maurício Alessandro Pinto, a presença da PM nas ruas do bairro Central Carapina fez com que a população se sentisse mais tranquila, mas a situação ainda não se normalizou. Ele acredita que isso aconteça até esta quinta-feira (22).

"Hoje está bem mais tranquilo, mas menos que o normal pela falta de circulação de ônibus. Mas as pessoas podem sair de casa normalmente com a nossa presença aqui", garante o capitão.

A falta de luz, de acordo com o capitão Maurício, é por causa dos disparos feitos pelos bandidos contra transformadores durante o confronto, na tarde desta terça (20).

"Equipamentos públicos, escolas e postos de saúde permanecem fechados por causa da falta de energia, que atrapalha a atividade principalmente do posto de saúde, que precisa manter medicamentos conservados. Mas a energia deve ser restabelecida logo", explica o PM.

O capitão afirma que a polícia ficará no bairro o tempo que for necessário para que a situação se normalize e, caso seja necessário, mais reforços serão chamados.

"A gente acha que amanhã (quinta) já deve ser tudo normalizado. Estamos recebendo denúncias sobre os fugitivos e esperamos receber mais pelo Disque-Denúncia 181", informa o militar.

EDP

Os moradores do bairro reclamam sobre a falta de energia na região, que prejudica o comércio e também impossibilitou o funcionamento de escolas e postos de saúde. O presidente da associação de moradores de Central Carapina, Adelécio de Almeida Lopes, disse que o problema estava principalmente nas principais ruas. "São quatro ou cinco vias. Nossa prioridade agora é voltar com a energia", declarou.

Procurada, a Edp informa que que uma equipe técnica foi enviada ao local na manhã desta quarta-feira (21) para realizar as manutenções necessárias.

PRENDER "AGRESSOR DA SOCIEDADE"

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, informou que a PM e a Polícia Civil estão trabalhando para prender um "agressor da sociedade", e orienta aos moradores que voltem à rotina. Ele garante, ainda, que a polícia está sempre presente no bairro e agora funciona com reforços até que a situação se normalize.