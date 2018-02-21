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Serra

Central Carapina está sem ônibus e com comércio fechado após confronto

Com falta de energia, escolas, comércio e postos de saúde não funcionam, além de não haver circulação normal de ônibus. A PM está no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 13:30

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 13:30

Moradores de Central Carapina, na Serra, reclamam pela falta de luz após tiros disparados por criminosos contra transformadores Crédito: Kaique Dias
Depois de um confronto entre bandidos e policiais que terminou com uma morte em Central Carapina, na Serra, nesta terça-feira (20), o clima ainda é de tensão no bairro. Parte do bairro está sem energia. Escolas, postos de saúde e o comércio local estão fechados. Ônibus ficaram sem circular no início da manhã e alguns só voltaram ao bairro com escola policial. A Força Tática e a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), da Polícia Militar, permanecem no bairro.
A reportagem do Gazeta Online entrou no bairro, acompanhada pela polícia. No local é possível ver muitos pneus queimados em vários pontos. A PM está fazendo abordagens, com a companhia de missões especiais. 
Assista ao vídeo abaixo: 
A dona de casa Maria do Carmo Furtado Santos, de 42 anos, levava a mãe, dona Lúcia, de 68 anos, para o médico. Ela teve que subir até a BR 101 a pé, porque os ônibus não estavam passando direito. Desde cedo não está passando ônibus direito no bairro. De manhã já fui à farmácia e agora preciso ir numa consulta na Santa Casa. Passa na rua, mas eu não sabia como estava e subi a pé, relatou.
Uma moradora que prefere não ser identificada diz que a insegurança é frequente, com muitos tiroteios até durante a madrugada. Muito desesperador. Todo dia tem tiroteio, geralmente a partir de uma hora da manhã na pracinha. Inclusive na escola. Muitos alunos que estudam na parte de cima não podem estudar lá embaixo porque não deixam, afirma.
De acordo com o comandante da 1ª Companhia do 6º Batalhão, capitão Maurício Alessandro Pinto, a presença da PM nas ruas do bairro Central Carapina fez com que a população se sentisse mais tranquila, mas a situação ainda não se normalizou. Ele acredita que isso aconteça até esta quinta-feira (22). 
"Hoje está bem mais tranquilo, mas menos que o normal pela falta de circulação de ônibus. Mas as pessoas podem sair de casa normalmente com a nossa presença aqui", garante o capitão.
A falta de luz, de acordo com o capitão Maurício, é por causa dos disparos feitos pelos bandidos contra transformadores durante o confronto, na tarde desta terça (20).
"Equipamentos públicos, escolas e postos de saúde permanecem fechados por causa da falta de energia, que atrapalha a atividade principalmente do posto de saúde, que precisa manter medicamentos conservados. Mas a energia deve ser restabelecida logo", explica o PM.
O capitão afirma que a polícia ficará no bairro o tempo que for necessário para que a situação se normalize e, caso seja necessário, mais reforços serão chamados.
"A gente acha que amanhã (quinta) já deve ser tudo normalizado. Estamos recebendo denúncias sobre os fugitivos e esperamos receber mais pelo Disque-Denúncia 181", informa o militar.
EDP
Os moradores do bairro reclamam sobre a falta de energia na região, que prejudica o comércio e também impossibilitou o funcionamento de escolas e postos de saúde. O presidente da associação de moradores de Central Carapina, Adelécio de Almeida Lopes, disse que o problema estava principalmente nas principais ruas. "São quatro ou cinco vias. Nossa prioridade agora é voltar com a energia", declarou. 
Procurada, a Edp informa que que uma equipe técnica foi enviada ao local na manhã desta quarta-feira (21) para realizar as manutenções necessárias.
PRENDER "AGRESSOR DA SOCIEDADE"
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, informou que a PM e a Polícia Civil estão trabalhando para prender um "agressor da sociedade", e orienta aos moradores que voltem à rotina. Ele garante, ainda, que a polícia está sempre presente no bairro e agora funciona com reforços até que a situação se normalize.
"Ontem (20) fomos lá fazer a prisão de um criminoso, um agressor da sociedade. Eu oriento às empresas de ônibus, às escolas e aos postos de saúde que podem voltar a funcionar normalmente. A PM está no bairro para garantir a segurança e a tranquilidade dos moradores de bem, e ficaremos até quando for necessário", reforça o comandante-geral. (Com colaboração de Eduardo Dias e Michelli Angeli)

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