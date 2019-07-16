Home
Cenas da cidade: manobra de navio chama atenção no Centro de Vitória

O cinegrafista Roberto Pratti filmou o momento em que o navio manobrava para deixar a Baía de Vitória

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 16 de julho de 2019 às 22:27

 - Atualizado há 6 anos

Manobra de navio no Porto de Vitória Crédito: Roberto Pratti | Internauta

Quem passou pelo Porto de Vitória na tarde desta terça-feira (16) parou para admirar a manobra de um navio de grande porte que se despedia das águas capixabas.

> Marinha emite alerta de ventos fortes de até 74 km/h

VEJA VÍDEO

Nas imagens, é possível visualizar que várias pessoas pararam para acompanhar a manobra, que era conduzida por pelo menos dois rebocadores. Teve quem subiu na mureta do local para ter uma visualização melhor.

OUTRAS MANOBRAS QUE CHAMARAM ATENÇÃO

Manobra de porta-helicópteros em 10 de maio de 2019

Manobra de navio que viralizou em 16 de agosto de 2018

Foto foi tirada da Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória Crédito: Guilherme Caldeira

Manobra de navio gigante em 17 de junho de 2019

