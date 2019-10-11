Premiação

CBN Vitória e a TV Gazeta ganham Colibri 2019

Pelo segundo ano consecutivo, a rádio CBN Vitória e a TV Gazeta foram premiadas no Festival Colibri 2019

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 13:54 - Atualizado há 6 anos

Redação Multimídia da Rede Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros

Pelo segundo ano consecutivo, a rádio CBN Vitória e a TV Gazeta foram premiadas no Festival Colibri 2019, na categoria veículos do ano. O projeto chega a sua 32ª edição com muitas novidades, conteúdos diferenciados e muita sensibilidade para avaliar quais veículos e agências estão usando das estratégias de inovação para ganhar o público.

Portanto, neste ano o Festival Colibri veio com uma programação ampla e diversificada, que foi além da premiação, com palestras, bate-papos, oficinas e muito conteúdo relevante para o mercado publicitário capixaba, sendo uma chama importante para aquecer o cenário atual.

Para o diretor de Mercado Anunciante, Marcio Chagas, o prêmio reforça as estratégias desenhadas para alcançar a excelência no trabalho entre marcas, o público e os parceiros. “Esse é um importante reconhecimento à atuação integrada das equipes para levar ao mercado um atendimento consultivo, com soluções eficientes e a melhor estratégia na comunicação das marcas. E junto vem toda a credibilidade da Rede Gazeta”.

NA CATEGORIA “VEÍCULOS DO ANO - RÁDIO”, OS FINALISTAS SÃO:

ANTENA 1



CBN VITÓRIA



FM SUPER



E O VENCEDOR É: CBN VITÓRIA



NA CATEGORIA “AGÊNCIA DO ANO” O VENCEDOR É:

TV GAZETA



TV TRIBUNA



TV VITÓRIA



E O VENCEDOR É: TV GAZETA



NA CATEGORIA “VEÍCULOS DO ANO - INTERNET”, OS FINALISTAS SÃO:

FOLHA VITÓRIA



GAZETA ONLINE



G1 ES



E O VENCEDOR É: FOLHA VITÓRIA

NA CATEGORIA “VEÍCULOS DO ANO - MÍDIA IMPRESSA”, OS FINALISTAS SÃO:

A GAZETA



A TRIBUNA



METRO



REVISTA AG



E O VENCEDOR É: METRO



“FORNECEDORES DO ANO – SERVIÇOS GRÁFICOS”, OS FINALISTAS SÃO:

INGRAL



JEP



GRAFITUSA



GSA



E O VENCEDOR É: GRAFITUSA



NA CATEGORIA “FORNECEDORES DO ANO – COMUNICAÇÃO SOCIAL”, OS FINALISTAS SÃO:

CADES



COLORA



COMPOSIÇÃO



E O VENCEDOR É: COLORA



NA CATEGORIA “FORNECEDORES DO ANO – AUDIOVISUAL”, OS FINALISTAS SÃO:

ON FILMES



REC



SENHORA FILMES



AUDIO VISUAL



ETNIA FILMES



NOVA ARTE



E O VENCEDOR É: ON FILMES



NA CATEGORIA “FORNECEDORES DO ANO – SERVIÇOS ESPECIALIAZADOS”, OS FINALISTAS SÃO:

LIGA DE MARKETING



ATIVAÇÃO LIVE MARKETING



IMAGITON



SANTA CLARA BRINDES



E O VENCEDOR É: LIGA DE MARKETING

NA CATEGORIA “VEÍCULOS DO ANO - MÍDIA EXTERIOR OOH”, OS FINALISTAS SÃO:

PONTO PROPAGANDA



MAELY



DIVULGUE



E O VENCEDOR É: MAELY



NA CATEGORIA “ANUNCIANTES DO ANO”, OS FINALISTAS SÃO:

EXTRABOM



LOJAS SIPOLATTI



OK SUPER



E O VENCEDOR É: EXTRABOM



NA CATEGORIA “INSTITUIÇÃO DE ENSINO”, OS FINALISTAS SÃO:

UFES



FAESA



UVV



WIS EDUCAÇÃO



E O VENCEDOR É: UFES



NA CATEGORIA “ESTUDANTES” A DUPLA VENCEDORA É LARA RODRIGUES SANTANA E PEDRO HENRIQUE MARINHO – ESTUDANTES DA UFES.

VENCEDOR BRONZE : MANOBRISTAS – CHUVA



VENCEDOR PRATA : 72,80 – MP PUBLICIDADE



VENCEDOR OURO NA CATEGORIA RÁDIO SPOT VAREJO É: ATOR MALUCO – AGÊNCIA CHUVA.

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – RÁDIO SPOT INSTITUCIONAL”:

VENCEDOR BRONZE : GRIPE – MP



VENCEDOR PRATA : BAIRRO DA SAÚDE – TARGET



E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA RÁDIO SPOT INSTITUCIONAL É: A PEÇA “CHUVA” – MP PUBLICIDADE



NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – DESIGN GRÁFICO”:

VENCEDOR BRONZE : CRIO – ARTCOM



VENCEDOR PRATA : FRUTALYA – RESULTATE

E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA IDENTIDADE VISUAL É: 20 ANOS MUSEU VALE- FIRE



NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – DESIGN GRÁFICO”:

VENCEDOR BRONZE : CORTAMOS O PREÇO – MP



VENCEDOR PRATA: BOOKLET DOAÇÃO DE ÓRGÃOS – AMPLA



E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA DESIGN GRÁFICO É: TOTEM 20 ANOS – FIRE



NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – IMPRESSO VAREJO”:

VENCEDOR BRONZE : VAQUINHA – MP



VENCEDOR PRATA : ABACAXI – MP



E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA IMPRESSO VAREJO É: KALENDÁRIO – AVALANCHE VITÓRIA



NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – IMPRESSO INSTITUCIONAL”:

VENCEDOR BRONZE : CHAPÉU – CHUVA



VENCEDOR PRATA : ENGENHARIA REVERSA / TRUMP – DANZA



E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA IMPRESSO INSTITUCIONAL É: ROTINA – CHUVA



NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – MÍDIA EXTERIOR E AMBIENTE”:

VENCEDOR BRONZE : COMPARATIVO RANGER – AVALANCHE VITÓRIA



VENCEDOR PRATA : WINE, SOMOS CAPIXABAS – RESULTATE



E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA MÍDIA EXTERIOR E AMBIENTE É: FESTA DA PENHA – FIRE



NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – DIGITAL”, VEJAM OS FINALISTAS NA TELA.

VENCEDOR BRONZE : TOQUE – CRIATIVA



VENCEDOR PRATA : 25 ANOS – PRÓSPER



E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA DIGITAL É: A CONCORRÊNCIA PERDE O REBOLADO - RESULTATE



NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – PROMOÇÃO/ATIVAÇÃO”:

VENCEDOR BRONZE : QUAL SABOR DO SEU AMOR? - RESULTATE



VENCEDOR PRATA : GINÁSTICA LABORAL – TARGET



E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA PROMOÇÃO/ATIVAÇÃO É: PET HOME – MP



NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – TV/CINEMA VT VAREJO”:

VENCEDOR BRONZE : SELEÇÃO CAMPEÃO UNIMED - CONTEÚDO



VENCEDOR PRATA : APAIXONANTE – DANZA



E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA TV CINEMA VT VAREJO É: STARTUP DO BOTTINI – MP

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – TV/CINEMA VT INSTITUCIONAL :

VENCEDOR BRONZE : NATAL NAS NUVENS SHOPPING VITÓRIA - AMPLA



VENCEDOR PRATA : UNIMED 25 ANOS – TARGET



E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA TV CINEMA VT INSTITUCIONAL É: CRESCEMOS JUNTOS – FIRE



NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – CASE DE SUCESSO”:

VENCEDOR BRONZE : LIGA PRO BOTTINI – MP



VENCEDOR PRATA : DOAÇÃO DE ÓRGÃOS - AMPLA



E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA CASE DE SUCESSO É: CÃO GUIA – CRIATIVA

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – CAMPANHA VAREJO”:

VENCEDOR BRONZE : HERÓI – IDEALE



VENCEDOR PRATA : COMPARATIVO RANGER – AVALANCHE VITÓRIA



E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA CAMPANHA VAREJO É: KALENDÁRIO – AVALANCHE VITÓRIA



NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – CAMPANHA INSTITUCIONAL”:

VENCEDOR BRONZE : SÓ QUEM É MULHER SABE – MP



VENCEDOR PRATA : CORA – PRÓSPER



E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA CAMPANHA INSTITUCIONAL É: CRESCEMOS JUNTOS – FIRE

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – GRAND PRIX” O VENCEDOR É:

20 ANOS MUSEU VALE – FIRE

NA CATEGORIA “AGÊNCIA REGIONAL DO ANO” O VENCEDOR É:

TARGET

NA CATEGORIA “AGÊNCIA DO ANO” O VENCEDOR É:

FIRE

