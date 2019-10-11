CBN Vitória e a TV Gazeta ganham Colibri 2019

Pelo segundo ano consecutivo, a rádio CBN Vitória e a TV Gazeta foram premiadas no Festival Colibri 2019
Publicado em 11 de outubro de 2019 às 13:54
- Atualizado há 6 anos
Redação Multimídia da Rede Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros
Pelo segundo ano consecutivo, a rádio CBN Vitória e a TV Gazeta foram premiadas no Festival Colibri 2019, na categoria veículos do ano. O projeto chega a sua 32ª edição com muitas novidades, conteúdos diferenciados e muita sensibilidade para avaliar quais veículos e agências estão usando das estratégias de inovação para ganhar o público.
Portanto, neste ano o Festival Colibri veio com uma programação ampla e diversificada, que foi além da premiação, com palestras, bate-papos, oficinas e muito conteúdo relevante para o mercado publicitário capixaba, sendo uma chama importante para aquecer o cenário atual.
Para o diretor de Mercado Anunciante, Marcio Chagas, o prêmio reforça as estratégias desenhadas para alcançar a excelência no trabalho entre marcas, o público e os parceiros. “Esse é um importante reconhecimento à atuação integrada das equipes para levar ao mercado um atendimento consultivo, com soluções eficientes e a melhor estratégia na comunicação das marcas. E junto vem toda a credibilidade da Rede Gazeta”.
NA CATEGORIA “VEÍCULOS DO ANO - RÁDIO”, OS FINALISTAS SÃO:
ANTENA 1
CBN VITÓRIA
FM SUPER
E O VENCEDOR É: CBN VITÓRIA
NA CATEGORIA “AGÊNCIA DO ANO” O VENCEDOR É:
TV GAZETA
TV TRIBUNA
TV VITÓRIA
E O VENCEDOR É: TV GAZETA
NA CATEGORIA “VEÍCULOS DO ANO - INTERNET”, OS FINALISTAS SÃO:
FOLHA VITÓRIA
GAZETA ONLINE
G1 ES
E O VENCEDOR É: FOLHA VITÓRIA
NA CATEGORIA “VEÍCULOS DO ANO - MÍDIA IMPRESSA”, OS FINALISTAS SÃO:
A GAZETA
A TRIBUNA
METRO
REVISTA AG
E O VENCEDOR É: METRO
“FORNECEDORES DO ANO – SERVIÇOS GRÁFICOS”, OS FINALISTAS SÃO:
INGRAL
JEP
GRAFITUSA
GSA
E O VENCEDOR É: GRAFITUSA
NA CATEGORIA “FORNECEDORES DO ANO – COMUNICAÇÃO SOCIAL”, OS FINALISTAS SÃO:
CADES
COLORA
COMPOSIÇÃO
E O VENCEDOR É: COLORA
NA CATEGORIA “FORNECEDORES DO ANO – AUDIOVISUAL”, OS FINALISTAS SÃO:
ON FILMES
REC
SENHORA FILMES
AUDIO VISUAL
ETNIA FILMES
NOVA ARTE
E O VENCEDOR É: ON FILMES
NA CATEGORIA “FORNECEDORES DO ANO – SERVIÇOS ESPECIALIAZADOS”, OS FINALISTAS SÃO:
LIGA DE MARKETING
ATIVAÇÃO LIVE MARKETING
IMAGITON
SANTA CLARA BRINDES
E O VENCEDOR É: LIGA DE MARKETING
NA CATEGORIA “VEÍCULOS DO ANO - MÍDIA EXTERIOR OOH”, OS FINALISTAS SÃO:
PONTO PROPAGANDA
MAELY
DIVULGUE
E O VENCEDOR É: MAELY
NA CATEGORIA “ANUNCIANTES DO ANO”, OS FINALISTAS SÃO:
EXTRABOM
LOJAS SIPOLATTI
OK SUPER
E O VENCEDOR É: EXTRABOM
NA CATEGORIA “INSTITUIÇÃO DE ENSINO”, OS FINALISTAS SÃO:
UFES
FAESA
UVV
WIS EDUCAÇÃO
E O VENCEDOR É: UFES
NA CATEGORIA “ESTUDANTES” A DUPLA VENCEDORA É LARA RODRIGUES SANTANA E PEDRO HENRIQUE MARINHO – ESTUDANTES DA UFES.