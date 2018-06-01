Cavalo que caiu de telhado está vivo e recebe tratamento

O animal foi levado para um terreno ao lado da casa na Prainha, em Vila Velha Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta

O animal, que é na verdade uma égua, caiu na sala da casa dos pais de Marcela Ramos no bairro Prainha, em Vila Velha na noite desta quinta (31) e foi recolhido apenas na manhã desta sexta-feira (1°). A queda foi de uma altura de três metros.

Marcela disse em entrevista à equipe do ESTV 1ª Edição que sentiu pena do bicho, que teria quebrado as patas traseiras e demonstrava sentir dor.

Com as especulações de que a égua poderia ser sacrificada, a Prefeitura de Vila Velha informa que, na verdade, o animal está vivo e sob tratamento de profissionais de uma empresa responsável por recolhimentos de animais de grande porte, localizada na Serra.