Cavalo que caiu de telhado está vivo e recebe tratamento

Atualização: a empresa que realizou o resgate do animal informou que o cavalo teve de ser sacrificado devido aos ferimentos que apresentava após o acidente.
O cavalo que caiu do telhado para dentro de uma casa na Prainha, em Vila Velha, está vivo e, segundo informações da Prefeitura de Vila Velha, recebe tratamento especializado por uma empresa que recolhe animais de grande porte, na Serra.
O animal, que é na verdade uma égua, caiu na sala da casa dos pais de Marcela Ramos no bairro Prainha, em Vila Velha na noite desta quinta (31) e foi recolhido apenas na manhã desta sexta-feira (1°). A queda foi de uma altura de três metros.
Marcela disse em entrevista à equipe do ESTV 1ª Edição que sentiu pena do bicho, que teria quebrado as patas traseiras e demonstrava sentir dor.
Com as especulações de que a égua poderia ser sacrificada, a Prefeitura de Vila Velha informa que, na verdade, o animal está vivo e sob tratamento de profissionais de uma empresa responsável por recolhimentos de animais de grande porte, localizada na Serra.