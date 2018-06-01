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Resgate

Cavalo que caiu de telhado está vivo e recebe tratamento

A Prefeitura de Vila Velha afirma que o animal é tratado por uma empresa de recolhimento de animais de grande porte, com sede na Serra

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 15:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 15:56
O animal foi levado para um terreno ao lado da casa na Prainha, em Vila Velha Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta
Atualização: a empresa que realizou o resgate do animal informou que o cavalo teve de ser sacrificado devido aos ferimentos que apresentava após o acidente. 
O cavalo que caiu do telhado para dentro de uma casa na Prainha, em Vila Velha, está vivo e, segundo informações da Prefeitura de Vila Velha, recebe tratamento especializado por uma empresa que recolhe animais de grande porte, na Serra.
O animal, que é na verdade uma égua, caiu na sala da casa dos pais de Marcela Ramos no bairro Prainha, em Vila Velha na noite desta quinta (31) e foi recolhido apenas na manhã desta sexta-feira (1°). A queda foi de uma altura de três metros.
Marcela disse em entrevista à equipe do ESTV 1ª Edição que sentiu pena do bicho, que teria quebrado as patas traseiras e demonstrava sentir dor.
Com as especulações de que a égua poderia ser sacrificada, a Prefeitura de Vila Velha informa que, na verdade, o animal está vivo e sob tratamento de profissionais de uma empresa responsável por recolhimentos de animais de grande porte, localizada na Serra.
 

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