Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Cavalo que caiu de telhado em Vila Velha teve que ser sacrificado
Glória

Cavalo que caiu de telhado em Vila Velha teve que ser sacrificado

O animal subiu no telhado de uma casa que, devido ao peso, cedeu, fazendo com que ele despencasse de uma altura de três metros

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 21:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 21:19
O animal foi levado para um terreno ao lado da casa na Prainha, em Vila Velha Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta
O cavalo que caiu na sala de uma residência do bairro Prainha da Glória, em Vila Velha, teve que ser sacrificado, informou a empresa que recolheu o animal, na tarde desta sexta-feira (1). Mais cedo, a prefeitura havia informado que o animal foi resgatado com vida e recebia tratamento veterinário. No entanto, estava bastante ferido. 
O equino circulava pela região na noite desta quinta-feira (31) quando subiu no telhado que, devido ao peso, cedeu, fazendo com que ele despencasse de uma altura de três metros. A casa fica abaixo do nível da rua.
> Cavalo cai dentro da sala de casa e assusta família em Vila Velha
A casa onde ocorreu o incidente é dos pais da moradora Marcela Ramos. A mulher conta que, momentos antes, a família se preparava para dormir. Em entrevista à equipe do ESTV 1º Edição, ela disse que sentiu pena do animal, que teria quebrado as patas traseiras e demostrava sentir dor.
Segundo moradores, é comum cavalos circularem pelas ruas do bairro. Mas, dessa vez, um deles acabou passando pelo telhado e pelo forro e foi parar dentro da casa.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados