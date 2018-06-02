Cavalo que caiu de telhado em Vila Velha teve que ser sacrificado

O animal foi levado para um terreno ao lado da casa na Prainha, em Vila Velha Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta

O cavalo que caiu na sala de uma residência do bairro Prainha da Glória, em Vila Velha, teve que ser sacrificado, informou a empresa que recolheu o animal, na tarde desta sexta-feira (1). Mais cedo, a prefeitura havia informado que o animal foi resgatado com vida e recebia tratamento veterinário. No entanto, estava bastante ferido.

O equino circulava pela região na noite desta quinta-feira (31) quando subiu no telhado que, devido ao peso, cedeu, fazendo com que ele despencasse de uma altura de três metros. A casa fica abaixo do nível da rua.

A casa onde ocorreu o incidente é dos pais da moradora Marcela Ramos. A mulher conta que, momentos antes, a família se preparava para dormir. Em entrevista à equipe do ESTV 1º Edição, ela disse que sentiu pena do animal, que teria quebrado as patas traseiras e demostrava sentir dor.

Segundo moradores, é comum cavalos circularem pelas ruas do bairro. Mas, dessa vez, um deles acabou passando pelo telhado e pelo forro e foi parar dentro da casa.