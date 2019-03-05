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Barramares

Cavalo morre após ser atingido por Transcol em Vila Velha

O trocador informou que o ônibus estava a cerca de 40km/h e o cavalo apareceu descontrolado na frente do veículo
Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

04 mar 2019 às 21:08

Publicado em 04 de Março de 2019 às 21:08

Cavalo é atingido por Transcol Crédito: Fabrício Santos de Oliveira
Um cavalo morreu após ser atingido por um ônibus Transcol da linha 616, que liga o bairro Morada da Barra ao Terminal de Vila Velha. O caso ocorreu no bairro Barramares, em Vila Velha, nesta segunda-feira (4), por volta das 10h40.
Segundo o trocador do ônibus Fabrício Santos de Oliveira, o cavalo acertou a lateral do veículo, após o motorista tentar desviar do animal. O animal teria aparecido descontrolado na frente do ônibus, que seguia pela rua Daniela Peres próximo à curva do S em Barramares.
Cavalo é atingido por Transcol Crédito: Fabrício Santos de Oliveira
Ele disse que no momento do acidente o ônibus estava a cerca de 40 km/ h e havia aproximadamente 60 pessoas. “É comum ver animais soltos na pista em bairros mais afastados da Grande Vitória. Foi um susto, nós esperamos a Polícia Militar chegar e ficamos por cerca de duas horas no bairro. Não tivemos culpa, o animal apareceu e tentamos desviar”, disse.
O trocador alegou que trabalha há três anos na empresa e nunca tinha passado por uma situação parecida. A lateral do ônibus ficou danificada. O dono do cavalo apareceu no local.
A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha.
 

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