Cavalo morre após ser atingido por Transcol em Vila Velha

Cavalo é atingido por Transcol Crédito: Fabrício Santos de Oliveira

Um cavalo morreu após ser atingido por um ônibus Transcol da linha 616, que liga o bairro Morada da Barra ao Terminal de Vila Velha. O caso ocorreu no bairro Barramares, em Vila Velha, nesta segunda-feira (4), por volta das 10h40.

Segundo o trocador do ônibus Fabrício Santos de Oliveira, o cavalo acertou a lateral do veículo, após o motorista tentar desviar do animal. O animal teria aparecido descontrolado na frente do ônibus, que seguia pela rua Daniela Peres próximo à curva do S em Barramares.

Cavalo é atingido por Transcol Crédito: Fabrício Santos de Oliveira

Ele disse que no momento do acidente o ônibus estava a cerca de 40 km/ h e havia aproximadamente 60 pessoas. “É comum ver animais soltos na pista em bairros mais afastados da Grande Vitória. Foi um susto, nós esperamos a Polícia Militar chegar e ficamos por cerca de duas horas no bairro. Não tivemos culpa, o animal apareceu e tentamos desviar”, disse.

O trocador alegou que trabalha há três anos na empresa e nunca tinha passado por uma situação parecida. A lateral do ônibus ficou danificada. O dono do cavalo apareceu no local.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha.