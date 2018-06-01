Cavalo cai dentro da sala de casa e assusta família em Vila Velha

Cavalo atravessou telhado e caiu em sala de casa de Vila Velha Crédito: Marcela Ramos

Um cavalo caiu na sala de uma casa no bairro Prainha, em Vila Velha, na noite desta sexta (31). Ninguém ficou ferido, mas o animal foi levado para um terreno perto da casa no início da manhã desta sexta-feira (1).

A casa é dos pais da Marcela Ramos. A família se preparava para dormir quando o cavalo acabou caindo de uma altura de três metros.

Estava todo mundo deitado já para dormir, escutamos o barulho. Eu moro embaixo e subi, quando eu olhei o cavalo estava pendurado ali em cima. A gente tentou tirar, mas não deu tempo. O cavalo caiu, disse Marcela.

Local onde o cavalo caiu na Prainha, em Vila Velha Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta

Após o incidente, foi uma correria para tirar o cavalo de dentro da casa. Marcela chegou a acionar a prefeitura de Vila Velha, mas não conseguiu o resgate para o animal.

Liguei para os órgãos públicos e ninguém pode me ajudar. Falaram que o contrato com a prefeitura é de 9h às 17h. O pessoal dos bombeiros que me atendeu falou que só pode tirar o cavalo nesta sexta. Como vamos ficar com o cavalo dentro de casa?, questionou

O animal foi levado para um terreno ao lado da casa na Prainha, em Vila Velha Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta

Ela pediu ajuda aos vizinhos e retirou o cavalo da casa. Um sacrifício para tirar o bichinho, que estava sofrendo aqui, disse Adilson Santos, vizinho da família.

Segundo os moradores é comum cavalos circular pelas ruas do bairro. Mas, dessa vez, um deles acabou passando pelo telhado e pelo forro e foi parar dentro da casa.