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Bizarro

Cavalo cai dentro da sala de casa e assusta família em Vila Velha

Ninguém ficou ferido, mas o animal continua em um terreno perto da casa

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 10:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 10:52
Cavalo atravessou telhado e caiu em sala de casa de Vila Velha Crédito: Marcela Ramos
Um cavalo caiu na sala de uma casa no bairro Prainha, em Vila Velha, na noite desta sexta (31). Ninguém ficou ferido, mas o animal foi levado para um terreno perto da casa no início da manhã desta sexta-feira (1).
A casa é dos pais da Marcela Ramos. A família se preparava para dormir quando o cavalo acabou caindo de uma altura de três metros.
Estava todo mundo deitado já para dormir, escutamos o barulho. Eu moro embaixo e subi, quando eu olhei o cavalo estava pendurado ali em cima. A gente tentou tirar, mas não deu tempo. O cavalo caiu, disse Marcela.
Local onde o cavalo caiu na Prainha, em Vila Velha Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta
Após o incidente, foi uma correria para tirar o cavalo de dentro da casa. Marcela chegou a acionar a prefeitura de Vila Velha, mas não conseguiu o resgate para o animal.
Liguei para os órgãos públicos e ninguém pode me ajudar. Falaram que o contrato com a prefeitura é de 9h às 17h. O pessoal dos bombeiros que me atendeu falou que só pode tirar o cavalo nesta sexta. Como vamos ficar com o cavalo dentro de casa?, questionou
O animal foi levado para um terreno ao lado da casa na Prainha, em Vila Velha Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta
Ela pediu ajuda aos vizinhos e retirou o cavalo da casa. Um sacrifício para tirar o bichinho, que estava sofrendo aqui, disse Adilson Santos, vizinho da família.
Segundo os moradores é comum cavalos circular pelas ruas do bairro. Mas, dessa vez, um deles acabou passando pelo telhado e pelo forro e foi parar dentro da casa.
(Com informações da TV GAZETA)

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