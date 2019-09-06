Catador recolhe patinete no ES achando que equipamento foi jogado fora

Idoso foi flagrado carregando patinete em carrinho de compras em Vila Velha Crédito: Reprodução | Taiglo Coura

Itaparica, Vila Velha, por volta das 14h desta sexta-feira (6). A cena curiosa chamou a atenção do leitor Taiglo Coura, que é morador do município e passava pela Avenida Antônio Almeida Filho. Um idoso foi flagrado carregando um patinete elétrico de uso compartilhado em um carrinho de compras em, por volta das 14h desta sexta-feira (6). A cena curiosa chamou a atenção do leitor Taiglo Coura, que é morador do município e passava pela Avenida Antônio Almeida Filho.

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Ao Gazeta Online, Taiglo contou que teve a ideia de avisar porque percebeu que o homem, aparentemente um idoso, pegou o patinete na inocência, possivelmente para reciclar ou revender.

Nas imagens, Taiglo tenta explicar que o patinete é de uma empresa privada, porém, de uso compartilhado — mas o homem não entendeu muito bem a situação e seguiu carregando o patinete.

“Ele parecia ser muito inocente, não pegou na maldade. Simplesmente encontrou e carregou. Falei que se a polícia visse, ele ia se complicar. Ele falou que ia dizer que achou, que estava jogado no meio da rua”, explicou.

O motorista que fez o flagra, que trabalha na fabricação de trike — triciclo para a prática de esportes radicais — disse que já viu o homem transitar pela cidade outras vezes e que, aparentemente, ele faz o trabalho de reciclagem.

O QUE DIZ A EMPRESA RESPONSÁVEL

A Grow, dona da marca responsável pelo serviço de patinete de uso compartilhado na região, foi acionada pela reportagem e afirmou que o equipamento já foi recuperado através do seu time de comunidades, que identificou rapidamente o ocorrido.