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Vila Velha

Catador recolhe patinete no ES achando que equipamento foi jogado fora

A cena chamou a atenção de um motorista que passava pelo local, que tentou avisar o homem que o patinete pertence a uma empresa privada; veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2019 às 14:45

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 14:45

Idoso foi flagrado carregando patinete em carrinho de compras em Vila Velha Crédito: Reprodução | Taiglo Coura
Um idoso foi flagrado carregando um patinete elétrico de uso compartilhado em um carrinho de compras em Itaparica, Vila Velha, por volta das 14h desta sexta-feira (6). A cena curiosa chamou a atenção do leitor Taiglo Coura, que é morador do município e passava pela Avenida Antônio Almeida Filho.
VEJA VÍDEO
Ao Gazeta Online, Taiglo contou que teve a ideia de avisar porque percebeu que o homem, aparentemente um idoso, pegou o patinete na inocência, possivelmente para reciclar ou revender.
Nas imagens, Taiglo tenta explicar que o patinete é de uma empresa privada, porém, de uso compartilhado — mas o homem não entendeu muito bem a situação e seguiu carregando o patinete.
“Ele parecia ser muito inocente, não pegou na maldade. Simplesmente encontrou e carregou. Falei que se a polícia visse, ele ia se complicar. Ele falou que ia dizer que achou, que estava jogado no meio da rua”, explicou.
> Patinetes elétricos começaram a funcionar em Vila Velha no último domingo
O motorista que fez o flagra, que trabalha na fabricação de trike — triciclo para a prática de esportes radicais — disse que já viu o homem transitar pela cidade outras vezes e que, aparentemente, ele faz o trabalho de reciclagem.
O QUE DIZ A EMPRESA RESPONSÁVEL
A Grow, dona da marca responsável pelo serviço de patinete de uso compartilhado na região, foi acionada pela reportagem e afirmou que o equipamento já foi recuperado através do seu time de comunidades, que identificou rapidamente o ocorrido.
A orientação para casos semelhantes é de que as autoridades de segurança local sejam comunicadas. A empresa reforçou que realiza ações educativas para disseminar o propósito do seu negócio e conscientizar seus usuários sobre as melhores práticas de utilização e segurança.

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