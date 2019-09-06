Catador recolhe patinete no ES achando que equipamento foi jogado fora

Um idoso foi flagrado carregando um patinete elétrico de uso compartilhado em um carrinho de compras em Itaparica, Vila Velha, por volta das 14h desta sexta-feira (6). A cena curiosa chamou a atenção do leitor Taiglo Coura, que é morador do município e passava pela Avenida Antônio Almeida Filho.
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Ao Gazeta Online, Taiglo contou que teve a ideia de avisar porque percebeu que o homem, aparentemente um idoso, pegou o patinete na inocência, possivelmente para reciclar ou revender.
Nas imagens, Taiglo tenta explicar que o patinete é de uma empresa privada, porém, de uso compartilhado — mas o homem não entendeu muito bem a situação e seguiu carregando o patinete.
“Ele parecia ser muito inocente, não pegou na maldade. Simplesmente encontrou e carregou. Falei que se a polícia visse, ele ia se complicar. Ele falou que ia dizer que achou, que estava jogado no meio da rua”, explicou.
O motorista que fez o flagra, que trabalha na fabricação de trike — triciclo para a prática de esportes radicais — disse que já viu o homem transitar pela cidade outras vezes e que, aparentemente, ele faz o trabalho de reciclagem.
O QUE DIZ A EMPRESA RESPONSÁVEL
A Grow, dona da marca responsável pelo serviço de patinete de uso compartilhado na região, foi acionada pela reportagem e afirmou que o equipamento já foi recuperado através do seu time de comunidades, que identificou rapidamente o ocorrido.
A orientação para casos semelhantes é de que as autoridades de segurança local sejam comunicadas. A empresa reforçou que realiza ações educativas para disseminar o propósito do seu negócio e conscientizar seus usuários sobre as melhores práticas de utilização e segurança.