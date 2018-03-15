Caso Milena: réus serão levados para audiência em Fundão

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Duas novas audiências foram agendadas pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Marcos Pereira Sanches, para ouvir os depoimentos de testemunhas de defesa e de acusação, além dos relatos de quatro, dos seis denunciados pelo assassinato da médica Milena Gottardi. A novidade desta vez é que os réus serão levados para a Comarca de Fundão, onde deverão estar às 9 horas do próximo dia 26 de março.

Neste dia serão ouvidos os relatos de duas testemunhas da acusação, convocadas pelo Ministério Público Estadual (MPE): Felismino Martins e César Augusto Arcari. O primeiro é o caseiro e o segundo o proprietário do sítio onde foi escondida a moto utilizada no dia do crime por Dionathas Alves Vieira. Além deles também prestarão depoimentos outras testemunhas de chamadas pela defesa dos réus.

Fundão é a cidade da família da médica assassinada e também dos denunciados como responsáveis pelo crime. A ida ao município decorre de uma solicitação do Juizado local e, por lei, os réus têm o direito de acompanhar estas oitivas.

Em sua decisão, o juiz Marcos faz uma consulta ao advogado Leonardo Rocha, que defende Dionathas Alves Vieira e Bruno Broeto, sobre a ida dos réus a Fundão, já que ele havia solicitado anteriormente que isto não ocorresse. Mas Leonardo informou que vai comunicar ao juiz que não se opõe a ida de seus clientes.

"Desde que seja resguardada a integridade física e moral deles, tendo em vista o que ocorreu dentro do Fórum de Vitória", relatou.

Ele se refere aos fatos que constam nas atas das últimas audiências realizadas para ouvir o depoimentos do réus. Dionathas informou, na ocasião, que tinha recebido proposta vinda de Valcir Silva Dias, apontado como um dos intermediários do crime, de R$ 50 mil a R$ 100 mil para que ele trocasse de advogado e assumisse total responsabilidade pelo crime.

OUTRA

Na mesma decisão foi marcada para as 9 horas, do dia 12 do próximo mês, uma nova audiência, desta vez no Fórum de Vitória, para que sejam colhidos os depoimentos dos últimos quatro réus. Eles começaram a ser ouvidos em audiência realizada no final de fevereiro, que acabou sendo suspensa em decorrência do horário avançado na noite. Uma nova data foi agendada para o dia 2 de março, mas acabou sendo novamente adiada porque o advogado de defesa Leonardo Rocha já tinha outra audiência marcada para o mesmo dia.

Agora, os quatro réus que ainda não prestaram depoimentos serão ouvidos. São eles: o policial civil Hilário Frasson, o pai dele Esperidião Frasson, ambos acusados de mando do crime, além de Valcir Silva Dias e Hermenegildo Palaoro Filho, apontados como intermediadores do assassinato. Já prestaram depoimento Dionathas Alves Vieira e Bruno Broeto.

Outro ponto da decisão do juiz Marcos Pereira Sanches, da tarde desta quarta-feira (14), é que ele informa ter aceito a petição de Homero Mafra, que renunciou à defesa de Frasson na última segunda-feira (12). Ele ainda informa que Hilário tem um prazo de dez dias para indicar quem será seu novo advogado de defesa.

CRIME

A médica Milena foi baleada com um tiro na cabeça no estacionamento do Hucam, em Maruípe, quando saía do trabalho, em 14 de setembro do ano passado. No dia seguinte teve a morte declarada. Os acusados pelo crime foram denunciados pelo Ministério Público Estadual, que pediu a prisão temporária deles. O Juizado da 1ª Vara Criminal aceitou a denúncia e manteve os réus presos.