Caso Milena: polícia já desconfiava de Hilário desde o dia do crime

Hilário chegou correndo ao estacionamento do Hucam após saber que Milena havia sido baleada Crédito: Edson Chagas | Arquivo GZ

O ex-marido de Milena Gottardi, o policial Hilário Frasson, foi considerado suspeito de mandar matar Milena desde a noite em que a médica foi baleada, em 14 de setembro. O envolvimento dele foi cogitado ainda na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde se recusou a entregar o telefone para a delegada de plantão.

A afirmação foi feita pelo delegado Janderson Lube, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que chefiou as investigações do crime, durante depoimento no Fórum Criminal de Vitória, ao qual o Gazeta Online teve acesso com exclusividade.

"Hilário passou a ser suspeito no momento em que, na sexta-feira (dia seguinte ao crime), na análise feita acerca das provas colhidas pela equipe de plantão na noite do delito, desconfiou em razão da resistência de Hilário em apresentar o aparelho celular, mas tudo foi tratado com muito cuidado para não culpá-lo antecipadamente", descreveu. O delegado disse ainda que a suspeita ganhou força ao longo das investigações.

Foi por meio do acesso ao celular e à quebra do sigilo telefônico que a polícia reuniu informações sobre a ligação entre os mandantes, intermediários e executores, segundo o delegado.

Uma das provas mais fortes contra o ex-marido que levou ao pedido de prisão de Hilário foi a carta deixada pela médica em que ela relatava a situação que vivia e dizia temer pela própria vida, indicando até mesmo com quem deveriam ficar as filhas caso algo acontecesse à vida dela.