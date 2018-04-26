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Caso Milena Gottardi

Caso Milena: pai de Hilário nega participação no crime e elogia médica

Ele afirmou diversas vezes que a médica era uma pessoa 'importante', 'educada', e 'amorosa com os filhos'

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 22:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 22:04
Esperidião Carlos Frasson, sogro da médica Milena Gottardi Crédito: Fernando Madeira
O lavrador Esperidião Carlos Frasson, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Milena Gottardi, negou em depoimento que tenha participação no crime. Durante o período em que depôs no Fórum Criminal de Vitória, na tarde desta quarta-feira (25), o sogro da médica elogiou repetidamente a nora.
Ele afirmou diversas vezes que a médica era uma pessoa "importante", "educada", e "amorosa com os filhos". Por essas razões, segundo o acusado, ficou chocado quando soube que o casal iria se separar.
"Não esperava. Lutei muito para que isso não acontecesse", disse em depoimento. Esperidião ressaltou, no entanto, que não tomou a notícia como uma ofensa nem ficou com raiva de Milena.
> Caso Milena: a cobertura completa
"Não é que eu não aceitasse (a separação), é porque não queria que ela se efetivasse, até por causa das crianças", relatou.
Ele falou ainda que chegou a ir à casa do casal após o anúncio da separação, junto da esposa e da família de Milena para tentar reconciliar os dois. "Apenas não queria que eles se separassem pois gostava muito dela", ressaltou.
Esperidião disse não saber que se o filho tinha
problemas com bebida
e descontrole nos gastos.
DÍVIDA
O acusado afirmou em depoimento que emprestou R$ 100 mil à Milena para que ela pagasse dívidas contraídas durante o período em que fazia residência médica, em São Paulo. Ele afirma que nunca recebeu, nem cobrou essa dívida. Segundo Esperidião, o dinheiro foi "dado de graça".
CONHECIDOS
Esperidião disse que conhecia Valcir Dias, pois ele também era morador de Timbuí, em Fundão. Já sobre Hermenegildo Papauro Filho, conhecido como Judinho, o acusado disse apenas o conhecer de vista. Valcir e Judinho são acusados de serem os intermediários da morte da médica.
LIGAÇÕES
Esperidião contou em depoimento que soube da morte de Milena Gottardi através do filho, Hilário, que o ligou avisando que a médica havia levado um tiro durante um assalto. Ele afirma não se lembrar de ter entrado em contato com Valcir ou Judinho no dia do crime.

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