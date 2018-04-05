Caso Milena: novo advogado de Hilário pede mais uma testemunha

Crédito: Edson Chagas

O novo advogado de Hilário Frasson, um dos seis acusados de matar a médica Milena Gottardi em setembro de 2017, pediu à Justiça a inclusão de uma nova testemunha de defesa. Trata-se do médico Tarciso Favaro, que prestou depoimento à polícia, mas não foi incluído na lista das testemunhas.

Segundo Leonardo Gagno, que assumiu a defesa de Hilário, o depoimento de Favaro já prestado à polícia traz detalhes sobre o comportamento do casal (Milena e Hilário) que ajudará na elucidação dos fatos que envolvem o crime.

Caso o pedido seja aceito, a expectativa é de que o depoimento desta testemunha ocorra no final do mês, no dia 27 de abril, para quando estão agendados os depoimentos de mais quatro réus: Hilário; seu pai, Esperidião Frasson; Hermenegildo Palaoro e Valcir Dias. Os réus Bruno Broeto e Dionathas Alves já foram ouvidos em março.

A audiência, que estava agendada para o próximo dia 12, teve sua data alterada em decorrência de outra já agendada para a comarca de Aracruz, onde vão ser ouvidas mais duas testemunhas de defesa de Hilário. Para a audiência em Aracruz o advogado Gagno também solicitou ao juiz da Primeira Vara Criminal de Vitória, Marcos Pereira Sanches, que Hilário seja dispensado da ida àquela cidade. Outras testemunhas de defesa e acusação já foram ouvidas nas cidades de João Neiva, Linhares, Colatina e Fundão.