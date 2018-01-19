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Após acusação de Mafra

Caso Milena: Associação dos Magistrados emite nota em apoio a juiz

Nota pública foi emitida após acusações do advogado de defesa de Hilário, Homero Mafra, de que o juiz Sanches tem sido parcial na condução do caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 18:43

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 18:43

Nota pública é assinada por Nelson Missias de Morais, presidente em exercício da AMB Crédito: Divulgação | AMB
A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), maior entidade representativa da magistratura brasileira, manifestou apoio ao juiz Marcos Pereira Sanches, responsável pelo julgamento dos seis envolvidos no caso Milena Gottardi. A nota foi motivada pelas declarações do advogado de defesa do policial civil Hilário Frason, Homero Mafra, que questionam a imparcialidade do magistrado e a capacidade dele de conduzir o julgamento.
MAFRA QUER TIRAR JUIZ DO CASO MILENA
Mafra pediu oficialmente a suspeição do juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória. Ele aponta, por exemplo, que foi aplicada a este processo uma "celeridade excessiva" que não é adotada em relação a outros processos que tramitam na mesma vara.
"O processo está caminhando rápido, o que é sempre bom. Mas o problema é que ele caminha rápido, porém de forma diferente dos demais processos. Esse juiz não faz audiência de instrução em situações padrões da Vara e está fazendo; não faz audiências no salão do júri e as duas últimas lá foram feitas. Está claro que a imparcialidade não está sendo a marca desse juiz e ela é essencial para o julgamento. Ele está dando ao caso um tratamento especial. Não queremos privilégio, mas não podemos aceitar um tratamento diferente do empregado na vara", assinalou o advogado de defesa de Hilário, Homero Mafra, no final do segundo dia de audiências.
Segundo Mafra, as audiências desta terça-feira (16) e quarta-feira (17) foram "difíceis" em decorrência das atitudes do juiz. "Várias intervenções tiveram que ser feitas pela defesa durante a audiência. Tivemos que pedir, várias vezes, que fosse corrigida a transcrição das perguntas. E foi exatamente por esses incidentes que a audiência foi dura, em decorrência da forma de condução do magistrado", relatou.
Para a AMB, que conta com mais de 14 mil juízes associados, Marcos Pereira Sanches "sempre demonstrou ser um juiz digno, probo, honrado, exemplo de magistrado não apenas para o estado do Espírito Santo, mas para o Brasil".

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