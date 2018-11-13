O empresário Dondoni, quando foi detido após provocar acidente com mortes, em 2010; agora condenado pela Justiça, empresário está foragido Crédito: Gustavo Louzada | Arquivo | A Gazeta

condenado este mês a uma pena de 24 anos e 11 meses em regime fechado pela morte de uma família em um acidente de trânsito ocorrido há dez anos, continua foragido da Justiça. Nesta segunda-feira (12), completa uma semana que Dondoni foi condenado pela Justiça. O empresário Wagner José Dondoni de Oliveira,a uma pena de 24 anos e 11 meses em regime fechado pela morte de uma família em um acidente de trânsito ocorrido há dez anos, continua foragido da Justiça. Nesta segunda-feira (12), completa uma semana que Dondoni foi condenado pela Justiça.

Gazeta Online, a Polícia Civil informou que, por meio da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (SPIC), continua realizando diversas diligências para encontrar Wagner Dondoni. Porém, até o momento, ele não foi localizado. Acionada pela reportagem do, ainformou que, por meio da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (SPIC), continua realizando diversas diligências para encontrar Wagner Dondoni. Porém, até o momento, ele não foi localizado.

Your browser does not support the audio element. Caso Dondoni, uma semana após condenação, empresário segue foragido

A SPIC reforçou que continuará as buscas de forma incansável e sem prazo determinado. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

A CONDENAÇÃO

Ronaldo, único sobrevivente do acidente, com a condenação de Dondoni nas mãos; ele perdeu dois filhos e a esposa no acidente Crédito: Ricardo Medeiros

BR 101, em Viana, que destruiu a família do cabeleireiro Ronaldo Andrade. Ele, que é o único sobrevivente do carro atingido pelo empresário, que perdeu a esposa Maria Sueli Costa Miranda, e os dois filhos, Rafael Scalfoni Andrade e Ronald Costa Andrade. A condenação de Dondoni foi anunciada dez anos após a tragédia na, em, que destruiu a família do cabeleireiro Ronaldo Andrade. Ele, que é o único sobrevivente do carro atingido pelo empresário, que perdeu a esposa Maria Sueli Costa Miranda, e os dois filhos, Rafael Scalfoni Andrade e Ronald Costa Andrade.

Dondoni não compareceu à audiência, que durou quase 15 horas no Fórum de Viana, e foi condenado pela maioria dos votos, mas pode recorrer da decisão. Ele responde pelos crimes de homicídio simples por ter causado a morte de Maria Sueli, e os filhos Rafael e Ronald, tentativa de homicídio, por Ronaldo Andrade, e uso de documentação falsa.

O promotor do Ministério Público do Espírito (MPES) Fábio Langa Dias explicou que a condenação do juiz apontou dolo eventual, quando o acusado não tem a intenção de cometer o crime. Foi muito argumentado aqui que ele não queria praticar o crime, mas o comportamento dele desde a saída de Guarapari, até o desfecho do acidente é um comportamento de assumir os riscos de morte, disse.

O promotor informou ainda que vai recorrer da pena porque acredita que a pena deveria ser maior.

Já sobre a possibilidade de recorrer a favor de Dondoni, o advogado do empresário, Rogério Pires Thomaz, disse que ainda avaliaria a situação. Tenho que conversar com a família de Dondoni e ver o que faremos, mas possivelmente terá apelação da sentença.