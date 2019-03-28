Na Capital

Casal tenta furtar bicicletas compartilhadas em Vitória

Ação criminosa foi impedida pela Guarda Municipal
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

28 mar 2019 às 19:45

Publicado em 28 de Março de 2019 às 19:45

Bicicletas da Yellow foram danificadas em tentativa de furto Crédito: Guarda Municipal
Em mais um caso de irregularidade envolvendo as bicicletas compartilhadas em Vitória, às 7h40 desta quinta-feira (28) um casal foi flagrado pela Guarda Municipal tentando furtar as "amarelinhas" na Praia do Suá.
De acordo com a Guarda, os dois suspeitos foram vistos em frente ao Palácio do Café e, diante da aproximação da equipe de patrulhamento, tentaram fugir para o Morro da Garrafa. A mulher que atuou na ação criminosa foi alcançada e chegou a se jogar no chão. Devido à resistência, acabou sendo algemada e levada à Delegacia Regional de Vitória. O homem conseguiu fugir.
Para tentar levar as bikes, o casal avariou as travas dos veículos. No total, três bicicletas foram danificadas.
A Yellow foi acionada pela reportagem, mas não comentou o caso até a publicação desta matéria.
