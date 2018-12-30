Casal morre em acidente em rodovia em São Domingos do Norte

30/12/2018 - Acidente entre caminhão e carro de passeio na ES 080, em São Domingos do Norte, Noroeste do ES. Duas pessoas morreram na hora Crédito: Divulgação/PM

Um casal morreu em um acidente ocorrido na manhã deste domingo, por volta de 6h30, na rodovia ES 080, em São Domingos do Norte, na região Noroeste do Estado. O carro em que os dois viajavam, com placas de Vila Velha, bateu contra um caminhão e foi parar às margens da rodovia bastante destruído. Uma criança que estava dentro do veículo escapou com vida.

De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, as primeiras informações são de que o caminhão seguia de São Domingos do Norte para Colatina, e o veículo, um Fiat Palio, seguia no sentido contrário quando derrapou na pista e foi parar na contramão, atingindo o caminhão.

Ainda segundo a PM, o motorista do Palio era o dono do veículo. Com a batida, ele foi arremessado para fora do carro. A mulher que estava no banco do carona também morreu na hora. Já a criança, com idade entre 5 e 6 anos, foi socorrida muito assustada, chorando, para o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina.

A polícia não checou a identidade das vítimas, mas acredita que a criança seja filha do casal.

LAMA PODE TER ATRAPALHADO

Como há um barranco no trecho da rodovia em que ocorreu o acidente, a lama escorreu com a chuva e foi parar na pista. Provavelmente, segundo a PM, o asfalto escorregadio fez com que o motorista perdesse o controle do veículo, indo para a contramão.