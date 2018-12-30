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Noroeste

Casal morre em acidente em rodovia em São Domingos do Norte

Carro em que o casal viajava bateu contra um caminhão. Criança que estava no veículo escapou com vida

Publicado em 30 de Dezembro de 2018 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2018 às 12:42
30/12/2018 - Acidente entre caminhão e carro de passeio na ES 080, em São Domingos do Norte, Noroeste do ES. Duas pessoas morreram na hora Crédito: Divulgação/PM
Um casal morreu em um acidente ocorrido na manhã deste domingo, por volta de 6h30, na rodovia ES 080, em São Domingos do Norte, na região Noroeste do Estado. O carro em que os dois viajavam, com placas de Vila Velha, bateu contra um caminhão e foi parar às margens da rodovia bastante destruído. Uma criança que estava dentro do veículo escapou com vida.
De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, as primeiras informações são de que o caminhão seguia de São Domingos do Norte para Colatina, e o veículo, um Fiat Palio, seguia no sentido contrário quando derrapou na pista e foi parar na contramão, atingindo o caminhão. 
Ainda segundo a PM, o motorista do Palio era o dono do veículo. Com a batida, ele foi arremessado para fora do carro. A mulher que estava no banco do carona também morreu na hora. Já a criança, com idade entre 5 e 6 anos, foi socorrida muito assustada, chorando, para o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina.
A polícia não checou a identidade das vítimas, mas acredita que a criança seja filha do casal.
LAMA PODE TER ATRAPALHADO
Como há um barranco no trecho da rodovia em que ocorreu o acidente, a lama escorreu com a chuva e foi parar na pista. Provavelmente, segundo a PM, o asfalto escorregadio fez com que o motorista perdesse o controle do veículo, indo para a contramão.
O motorista do caminhão não se feriu com o acidente. Ele fez o teste do bafômetro, que não indicou ingestão de bebida alcoólica. O motorista contou aos policiais que não conseguiu evitar a batida. Mesmo assim, será encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

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