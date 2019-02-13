Casagrande garante Leitão da Silva totalmente pronta em novembro

Obras na Avenida Leitão da Silva no trecho próximo à Rua das Palmeiras Crédito: Eduardo Dias

O governador Renato Casagrande (PSB) prometeu que o Governo do Estado vai entregar as obras da Avenida Leitão da Silva, em Vitória , até o mês de novembro. Ele visitou os trabalhos na manhã desta quarta-feira (13) e garantiu que o governo tem condições de entregar a via pronta neste prazo.

O primeiro trecho a ser liberado é entre a Rua Dona Maria Rosa e a Rua das Palmeiras. A liberação nesta parte acontece até o início do mês de abril. Nesse trecho houve um adiamento, já que na semana passada o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, afirmou para a rádio CBN Vitória (92,5 FM) que as obras seriam entregues até o final deste mês.

Até a próxima semana serão iniciadas as obras entre a Avenida César Hilal e a Beira-Mar, onde haverá intervenção na calçada e construção de ciclovia no canteiro central. Não haverá interdição da via, de acordo com o DER-ES, apenas será usado um trecho de uma das três faixas para a passagem de pedestres, com reforço na sinalização e colocação de cercas. O prazo dessa parte será de 90 dias.

Já o trechoentre a Avenida Rio Branco e Avenida César Hilal, começam até o início de março. Segundo Casagrande, mesmo com obras ainda iniciando, o governo tem condições de entregar totalmente a avenida em novembro.

“Temos condições financeiras de fazer até antes, mas a operação da empresa exigirá um prazo maior. Estou cravando o mês de novembro, que é o que temos condições de fazer a entrega dessa obra, como conversei com o diretor do DER-ES”, garantiu Casagrande.

PREJUÍZOS

O presidente da Associação dos Comerciantes da Avenida Leitão da Silva, Welington Gonçalves dos Santos, declarou que cerca de 40 comércios foram fechados desde o início da obra, em 2014. Ele imaginava que, com o novo governo, a obra ficaria pronta antes.

“Estamos sofrendo muito. Não sabemos como estamos sobrevivendo nessa situação. A gente esperava que fosse antes de novembro. No início a promessa era 586 dias de obra, se não me engano, mas quase que triplicou o prazo, passando de cinco anos. Para nós, quanto antes melhor”, declarou.

As obras na Leitão da Silva começaram no ano de 2014, com previsão inicial para término em meados de 2015. Após mudanças no projeto inicial da obra, que passaram a contar também com uma reestruturação no sistema de saneamento e drenagem da região, o orçamento inicial que era de R$ 50 milhões saltou para R$ 115 milhões. Após várias previsões de entrega sem sucesso, o último prazo anunciado foi para agosto de 2019 e agora setembro.