Linhas troncais

Casagrande anuncia a implementação de Wi-Fi em ônibus do Transcol

Inicialmente, 100 ônibus ganharão a internet gratuita, mas a meta do governo é que todos os 600 coletivos que fazem as linhas troncais, de terminal para terminal, tenham o Wi-Fi

Publicado em 10 de abril de 2019 às 16:01 - Atualizado há 6 anos

Renato Casagrande em coletiva sobre energias renováveis Crédito: Helio Filho/Secom-ES

Ao analisar os 100 primeiros dias de mandato, o governador Renato Casagrande anunciou que vai começar até o final de maio a implementar Wi-Fi liberado em ônibus do sistema Transcol.

Inicialmente, 100 ônibus ganharão a internet gratuita, mas a meta do governo é que todos os 600 coletivos que fazem as linhas troncais, de terminal para terminal, tenham o Wi-Fi. Segundo o governador, a implementação será através de uma parceria público-privada.

"Vamos colocar um aplicativo de entretenimento, onde você vai acessar esse aplicativo e vai ter o Wi-Fi, vai ter o horário dos ônibus. É uma parceria público-privada porque terá a participação dos empresários com publicidade", explica o governador.

Casagrande concedeu entrevista ao Bom Dia ES e também conversou com a reportagem da CBN Vitória na saída dos estúdios da TV Gazeta. O socialista também tocou em assuntos espinhosos, como a pressão por reajustes e melhores condições de trabalho para servidores públicos e a atuação do presidente Jair Bolsonaro na articulação política.

Casagrande respondeu sobre os pedidos de lideranças de associações da Polícia Civil, que disseram que a segurança corria risco de entrar em colapso ao cobrar reajuste salarial. O governador afirmou que segue sem previsão de conceder aumento para os servidores do Estado. "Olhamos para o Governo Federal e a gente não sente ainda segurança necessária de como vai se comportar a economia. Qualquer compromisso que eu assuma com despesas permanentes pode trazer problemas para a organização da máquina pública", argumentou.

Casagrande também criticou o relacionamento do governo Bolsonaro com o Congresso Nacional, falando inclusive em inexperiência do presidente e dos seus filhos.

"A articulação política do Governo Federal é frágil. É frágil pelo comportamento dos articuladores, mas também ainda por talvez inexperiência do próprio presidente da República e dos seus familiares que estão no entorno dele. Isso tem dificultado a articulação política", pontuou.

O governador também reforçou promessas feitas durante a campanha, como o retorno do aquaviário e a entrega das obras da avenida Leitão da Silva.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta