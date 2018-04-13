Casa desaba e duas pessoas ficam feridas em Vila Velha

Casa desabou no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Sesp

Parte de uma casa desabou na madrugada desta sexta-feira (13), no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. Uma mulher ficou ferida, mas foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros. Inicialmente a informação era de que duas pessoas se feriram no desabamento, mas apenas uma foi confirmada.

Na hora do desabamento, por volta da 3 horas da manhã, Natália Lamas, de 24 anos, dormia e, por isso, acabou soterrada pelos escombros. A enteada de Natália, Ana Maria, de 10 anos, dormia em outro cômodo da casa - que não caiu - quando acordou com o barulho do desabamento. Ela correu para pedir ajuda dos vizinhos.

O resgate de Natália durou cerca de três horas. Ela ficou debaixo de uma laje, o que exigiu um trabalho cuidadoso dos bombeiros.

De acordo com o tenente-coronel Wagner, do Corpo de Bombeiros, o resgate de Natália foi feito com muita cautela. "Nós encontramos as lages por sobre uma vítima, que estava consciente. Começamos então um trabalho de remoção dos escombros, que foi feito de forma muito cautelosa, porque qualquer escoramento feito de maneira inadequada poderia provocar o restante do desabamento da laje e prensar a vítima", contou.

Maria José Ferreira Augusto e o marido, vizinhos da casa que desabou, foram os primeiros a prestar socorro. Ela conta como tudo aconteceu: "Fui um susto. Quando a gente saiu de casa, viu a menina aqui fora. Fui perguntar o que aconteceu e ela falou que a madrasta estava presa lá. E aí foi chegando gente. A menina ligou para pai, que está na Bahia, ele ficou desesperado. Mas tranquilizei ele dizendo que a menina estava bem e que estavam tentando tirar a mulher dele dos escombros."

Natália foi encaminhada, apenas com escoriações, para um hospital de Vila Velha. Familiares estão no local do desabamento para recolher móveis e outros pertences da família que ficaram na parte da casa que não desabou.

CASA ESTAVA INTERDITADA

De acordo com a Defesa Civil de Vila Velha, a casa já havia sido interditada por conta de uma rachadura na parede. Chovia muito durante a madrugada e o solo estava encharcado, o que também pode ter contribuído para o desabamento.

Uma perícia será realizada no local para avaliar o que provocou o desabamento do imóvel.

"As equipes da defesa Civil vão começar um processo de avaliação da área para verificar se há condições de surgirem novos acontecimento dessa natureza no local. Caso não tenha condições de permanecer habitando, será retirado as pessoas do local para a casa de um parente ou abrigo municipal. Mas pelo o que a gente observa as outras casas não apresentam risco iminente de sofrerem o mesmo impacto dessa casa que desabou", explicou o tenente-coronel Wagner.