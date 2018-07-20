Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Cartório no Fórum de Vila Velha tem serviços suspensos nesta sexta
Fezes de rato?

Cartório no Fórum de Vila Velha tem serviços suspensos nesta sexta

Os serviços no 2º Juizado Especial Criminal tiveram que ser suspensos nesta sexta (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 19:29

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 19:29

2ª Juizado Especial Criminal foi interditado nesta sexta Crédito: Internauta | Gazeta Online
O cartório do 2º Juizado Especial Criminal, localizado no Fórum de Vila Velha, foi isolado nesta sexta-feira (20) e os serviços tiveram que ser suspensos. Internautas contaram que presenciaram fezes de rato no local.
De acordo com uma testemunha, não é a primeira vez que o local é tomado por roedores. "Um tempo atrás foi uma coisa mais restrita. Um rato morreu e deu mal cheiro. Desta vez a coisa foi maior. Está cheio de fezes de rato dentro do cartório", disse.
Um recado no setor dizia que "por motivo de força maior, esta unidade judiciária está com os serviços suspensos até ulterior deliberação".
A testemunha afirma que os servidores estão com medo de ir trabalhar e acabar pegando alguma doença. "Todo mundo viu fezes de rato".
Em nota, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) informou que o ambiente foi provisoriamente isolado para que a empresa responsável pela limpeza possa averiguar o que ocorreu e adotar todas as providências cabíveis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As obras viárias que vão alterar o trânsito na Serra a partir de junho
Imagem de destaque
Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha
Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados