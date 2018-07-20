Cartório no Fórum de Vila Velha tem serviços suspensos nesta sexta

2ª Juizado Especial Criminal foi interditado nesta sexta Crédito: Internauta | Gazeta Online

O cartório do 2º Juizado Especial Criminal, localizado no Fórum de Vila Velha, foi isolado nesta sexta-feira (20) e os serviços tiveram que ser suspensos. Internautas contaram que presenciaram fezes de rato no local.

De acordo com uma testemunha, não é a primeira vez que o local é tomado por roedores. "Um tempo atrás foi uma coisa mais restrita. Um rato morreu e deu mal cheiro. Desta vez a coisa foi maior. Está cheio de fezes de rato dentro do cartório", disse.

Um recado no setor dizia que "por motivo de força maior, esta unidade judiciária está com os serviços suspensos até ulterior deliberação".

A testemunha afirma que os servidores estão com medo de ir trabalhar e acabar pegando alguma doença. "Todo mundo viu fezes de rato".