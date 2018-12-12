Carros roubados recebiam placa clonada por quadrilha no Espírito Santo

O criminoso pratica o roubo e, na sequência, ele conta com a ajuda de despachantes e de fabricantes de placas, que possuem acesso ao sistema de informações sobre veículos do, para buscar dados de um carro regular e similar ao roubado para usá-los no veículo, disse o delegado. Durante a operação de ontem, três fábricas de placas foram fechadas, sendo que uma delas já tinha a permissão de funcionamento suspensa pelo Detran por apresentar irregularidades. Ao todo, 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela polícia em Guarapari, Vila Velha e Vitória.