Carro quebra e jovem esfaqueado morre a caminho do hospital

Policiais na BR 101, em Linhares, onde carro quebrou e jovem esfaqueado não resistiu aos ferimentos e morreu Crédito: Internauta

Um jovem de 25 anos foi esfaqueado no bairro Canivete, em Linhares, região Norte do Estado, por volta das 5 horas deste sábado (15). Giácomo Eduardo Simonelli dos Santos chegou a ser socorrido por conhecidos, mas morreu a caminho do hospital. Isso porque o veículo que levava a vítima para o socorro médico quebrou e Giácomo não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi assassinado com duas facadas. A perícia informou que um ferimento foi na cabeça e outro na região do abdômen. A esposa dele e um vizinho socorreram Giácomo e seguiram pela BR 101 para levá-lo ao hospital. No entanto, o automóvel quebrou na rodovia e a vítima acabou morrendo.