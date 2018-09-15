Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Carro quebra e jovem esfaqueado morre a caminho do hospital

Giácomo Eduardo Simonelli dos Santos, de 25 anos, foi ferido quando estava no bairro Canivete. A esposa dele e um vizinho chegaram a socorrê-lo, mas o carro quebrou na BR 101, enquanto seguiam para o hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2018 às 18:26

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 18:26

Policiais na BR 101, em Linhares, onde carro quebrou e jovem esfaqueado não resistiu aos ferimentos e morreu Crédito: Internauta
Um jovem de 25 anos foi esfaqueado no bairro Canivete, em Linhares, região Norte do Estado, por volta das 5 horas deste sábado (15). Giácomo Eduardo Simonelli dos Santos chegou a ser socorrido por conhecidos, mas morreu a caminho do hospital. Isso porque o veículo que levava a vítima para o socorro médico quebrou e Giácomo não resistiu aos ferimentos.
De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi assassinado com duas facadas. A perícia informou que um ferimento foi na cabeça e outro na região do abdômen. A esposa dele e um vizinho socorreram Giácomo e seguiram pela BR 101 para levá-lo ao hospital. No entanto, o automóvel quebrou na rodovia e a vítima acabou morrendo.
A Polícia Rodoviária Federal e a perícia da Polícia Civil estiveram na BR 101, onde o carro ficou parado após quebrar. A Polícia Militar também foi chamada e realizou buscas atrás do suspeito pelo crime. Ainda não há informações se o acusado foi preso. O corpo de Giácomo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e já foi liberado pela família.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem morre ao ser esfaqueado na rua em São Domingos do Norte
Imagem de destaque
Autismo: o lugar da psicanálise como uma das propostas clínicas
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados