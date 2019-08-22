Carro pega fogo na Enseada do Suá, em Vitória

Carro pegando fogo em calçada na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Aglisson Lopes

Enseada do Suá, em Vitória. Um carro de cor prata pegou fogo no início da noite desta quinta-feira (22), na calçada da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz),, em

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Terceira Ponte sentindo cheiro de queimado, mas não chegou a perceber que saía fumaça do farol. O veículo, de modelo Corolla, da Toyota, é da analista jurídica Ângela Carlini, que estava no carro com o filho de 3 anos, uma amiga e outra criança de 4 anos. Ela seguia no acesso àsentindo cheiro de queimado, mas não chegou a perceber que saía fumaça do farol.

De acordo com a reportagem da TV Gazeta que esteve no local, foi o vendedor ambulante Jhony Correira dos Santos que percebeu a fumaça e, logo, ele começou a parar o trânsito, orientando para que a motorista estacionasse o carro em cima da calçada da Sefaz.

Corpo de Bombeiros, que foi acionado e chegou no local cerca de 10 minutos após o início do incêndio, suspeita que houve um problema na parte elétrica do Corolla. Ela conta que saiu do veículo e, com a ajuda do ambulante, tirou as crianças e os pertences pessoais do carro. O, que foi acionado e chegou no local cerca de 10 minutos após o início do incêndio, suspeita que houve um problema na parte elétrica do Corolla.

O COMBATE ÀS CHAMAS

Ângela diz que tem o carro há quatro anos e que há dois meses o veículo, que tem seguro, passou por revisão. Jhony contou que pensou logo na família, e que a preocupação dele foi retirar todos do carro antes do fogo se alastrar.