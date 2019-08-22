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Acesso à Terceira Ponte

Carro pega fogo na Enseada do Suá, em Vitória

O Corpo de Bombeiros, que foi acionado, suspeita que houve um problema na parte elétrica do veículo; ambulante foi quem ajudou a socorrer passageiros do carro

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 16:29
Carro pegando fogo em calçada na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Aglisson Lopes
Um carro de cor prata pegou fogo no início da noite desta quinta-feira (22), na calçada da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Enseada do Suá, em Vitória.
VEJA VÍDEO
O veículo, de modelo Corolla, da Toyota, é da analista jurídica Ângela Carlini, que estava no carro com o filho de 3 anos, uma amiga e outra criança de 4 anos. Ela seguia no acesso à Terceira Ponte sentindo cheiro de queimado, mas não chegou a perceber que saía fumaça do farol.
De acordo com a reportagem da TV Gazeta que esteve no local, foi o vendedor ambulante Jhony Correira dos Santos que percebeu a fumaça e, logo, ele começou a parar o trânsito, orientando para que a motorista estacionasse o carro em cima da calçada da Sefaz.
> As 5 principais causas de incêndios em veículos
Ela conta que saiu do veículo e, com a ajuda do ambulante, tirou as crianças e os pertences pessoais do carro. O Corpo de Bombeiros, que foi acionado e chegou no local cerca de 10 minutos após o início do incêndio, suspeita que houve um problema na parte elétrica do Corolla.
O COMBATE ÀS CHAMAS
Ângela diz que tem o carro há quatro anos e que há dois meses o veículo, que tem seguro, passou por revisão. Jhony contou que pensou logo na família, e que a preocupação dele foi retirar todos do carro antes do fogo se alastrar.
Ele reclamou que todos os motoristas que estavam no trânsito no momento do incêndio, apenas pegaram o celular para filmar toda a situação, e ninguém ofereceu o extintor do próprio carro para ajudar no combate às chamas. Foi ele quem também acionou o Corpo de Bombeiros.

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