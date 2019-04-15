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Em chamas

Carro pega fogo em Vitória

O veículo estava em movimento quando houve uma explosão, seguida do incêndio

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 20:18

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

15 abr 2019 às 20:18
Carro pega fogo em Vitória Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um carro da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) - um  Ford Fiesta vermelho- pegou fogo na rua Elias Tommasi Sobrinho, em Santa Lúcia, Vitória, por volta das 16h40 desta segunda-feira (15). O incêndio aconteceu próximo a uma escola particular da região, perto do horário de saída de crianças e adolescentes. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
O condutor do veículo, Josias Gomes, de 58 anos, relatou que estava dirigindo quando ouviu populares o alertando sobre a fumaça. Em seguida, houve uma explosão e o carro foi incendiado. "Populares gritaram que estava com fumaça e pegando fogo. Foi um susto, quase não consegui sair porque o cinto agarrou. Graças a Deus só o carro teve danos e eu estou bem", desabafa.
VEJA FOTOS
O motorista diz ainda que o carro havia saído da oficina recentemente e não apresentava problemas aparentes. Porém, acredita que a mangueira de gás pode ter se soltado.
Uma testemunha, que auxiliou no resgate, conta que o carro passou no buraco antes de pegar fogo e tudo aconteceu muito rápido. "Vimos o veículo pegando fogo e fomos atrás do motorista. Só pensamos em prestar socorro. Abrimos a porta e ele conseguiu sair", afirma.
Por nota a Sesp informou que o veículo passou por manutenção há cerca de duas semanas e estava com todas as revisões em dia. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma perícia será realizada pela Corporação para definir as causas do incidente.
VEJA VÍDEO
 
> Incêndio atinge Porto de Capuaba em Vila Velha 
 

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